Penyerang Barcelona asal Jerman, Karim Adeyemi, mengalami momen lucu usai pertandingan melawan Rayo Vallecano, setelah ia harus menjalani latihan tambahan seusai laga, namun tampil di dalam lapangan dengan mengenakan sandal jepit alih-alih sepatu olahraga, dalam sebuah momen yang menarik perhatian kamera siaran televisi.

Menurut yang ditangkap kamera "DAZN", Adeyemi yang berusia 25 tahun menghampiri pelatih kebugaran fisik Pepe Conde untuk mengikuti latihan tambahan yang diperuntukkan bagi para pemain cadangan dan mereka yang tidak mendapatkan menit bermain yang cukup selama pertandingan, namun sang pelatih dengan cepat menyadari bahwa penyerang Jerman itu tidak mengenakan sepatu yang sesuai.

Conde memberikan teguran ringan kepada Adeyemi, sebelum memintanya untuk kembali ke ruang ganti dan mengenakan sepatu olahraga agar ia dapat menjalani latihan secara normal dan aman.

Kejadian itu berlangsung di depan mata Gerard Martin dan Eric Garcia, di mana Adeyemi dan pelatih kebugaran fisik itu bertukar percakapan singkat, sebelum sang pemain segera menuju ruang ganti untuk menjalankan instruksi Conde.

Hal itu tidak memakan waktu lama, karena Adeyemi kembali ke lapangan setelah mengenakan sepatu olahraganya, dan bergabung dalam program latihan yang telah ditentukan bersama rekan-rekannya tanpa masalah lain.

Latihan tambahan ini merupakan bagian dari program fisik yang diterapkan Barcelona seusai pertandingan, terutama bagi para pemain yang tidak turun bermain atau mendapatkan menit bermain yang terbatas, dengan tujuan menjaga kesiapan fisik mereka dan mengompensasi beban fisik yang telah didapatkan rekan-rekan mereka selama laga.