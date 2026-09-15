Al Nassr menerima pukulan telak dari Al Ain, setelah pertemuan kedua tim berubah menjadi malam istimewa bagi dua bersaudara asal Maroko, Houssine dan Soufiane Rahimi, yang menyumbang tiga gol ke gawang Al Alami hanya dalam waktu 72 menit.

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Al Nassr mendapati dirinya dalam situasi sulit setelah Al Ain berhasil memanfaatkan ruang dan kesalahan pertahanan yang terlihat jelas, sehingga tim asal Uni Emirat Arab itu menjadi pihak yang lebih berbahaya seiring berjalannya menit-menit pertandingan, di tengah ketidakmampuan lini belakang Al Alami menghentikan pergerakan keluarga Rahimi.

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Houssine Rahimi menjadi pembuka, setelah mencetak gol pertama Al Ain pada menit ke-25, memanfaatkan kesalahan pertahanan Al Nassr dan pergerakan sempurna yang menempatkannya di posisi yang tepat, sebelum mengirim bola ke gawang dan memberi timnya keunggulan.

Houssine Rahimi kembali mengulang adegan itu pada menit ke-63, setelah bergerak secara istimewa di dalam kotak penalti dan kembali memanfaatkan celah di pertahanan Al Nassr, untuk menambah gol kedua bagi dirinya dan timnya, serta melipatgandakan penderitaan Al Alami dalam pertandingan.

Houssine tidak puas dengan apa yang telah ia berikan, karena giliran kini beralih kepada saudaranya, Soufiane Rahimi, yang menyempurnakan malam bersejarah keluarga itu dengan mencetak gol ketiga Al Ain pada menit ke-72, sehingga gawang Al Nassr telah kebobolan tiga gol penuh dari kaki dua bersaudara asal Maroko tersebut.

Dengan demikian, pertemuan Al Nassr dan Al Ain berubah menjadi panggung bagi gemilangnya keluarga Rahimi, setelah Houssine dan Soufiane memaksakan diri mereka pada jalannya pertandingan, dengan memanfaatkan kesalahan dan ruang yang muncul di lini belakang Al Alami, sehingga Al Nassr dituntut untuk memberikan reaksi kuat jika ingin kembali ke atmosfer pertandingan.