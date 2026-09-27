Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Keinginan putra Rice pertemukan Gordon dan Yamal dalam "momen istimewa"

England vs Spain
England
Spain
UEFA Nations League A
D. Rice
L. Yamal
A. Gordon
Inggris
Spanyol

Apa yang terjadi?

Dalam momen menarik yang terjadi seusai laga antara Spanyol dan Inggris di UEFA Nations League, Anthony Gordon berupaya memenuhi keinginan putra rekan setimnya, Declan Rice, dengan meminta Lamine Yamal untuk berfoto bersama, dalam sebuah pemandangan yang menyatukan para pemain kedua tim jauh dari suasana persaingan.

Gordon menghampiri Yamal seusai pertandingan dan memberitahunya bahwa putra Rice ingin berfoto bersamanya, hal yang disambut baik oleh bintang Barcelona tersebut, yang kemudian menghampiri anak itu dan berfoto bersamanya, sementara Rice, yang absen dari pertandingan, bertugas mengambil gambar, sebelum bersalaman dengan Yamal dan pergi.

Yamal sebelumnya memainkan peran menonjol dalam kemenangan Spanyol atas Inggris 3-2 pada pertandingan yang mempertemukan keduanya kemarin dalam UEFA Nations League, setelah ia mencetak sebuah gol untuk timnas Spanyol, sementara Gordon mencetak sebuah gol untuk Inggris.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google