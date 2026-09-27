Video: Keinginan putra Rice pertemukan Gordon dan Yamal dalam "momen istimewa"

Dalam momen menarik yang terjadi seusai laga antara Spanyol dan Inggris di UEFA Nations League, Anthony Gordon berupaya memenuhi keinginan putra rekan setimnya, Declan Rice, dengan meminta Lamine Yamal untuk berfoto bersama, dalam sebuah pemandangan yang menyatukan para pemain kedua tim jauh dari suasana persaingan.

Gordon menghampiri Yamal seusai pertandingan dan memberitahunya bahwa putra Rice ingin berfoto bersamanya, hal yang disambut baik oleh bintang Barcelona tersebut, yang kemudian menghampiri anak itu dan berfoto bersamanya, sementara Rice, yang absen dari pertandingan, bertugas mengambil gambar, sebelum bersalaman dengan Yamal dan pergi.

Yamal sebelumnya memainkan peran menonjol dalam kemenangan Spanyol atas Inggris 3-2 pada pertandingan yang mempertemukan keduanya kemarin dalam UEFA Nations League, setelah ia mencetak sebuah gol untuk timnas Spanyol, sementara Gordon mencetak sebuah gol untuk Inggris.