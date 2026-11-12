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England v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD5Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

VIDEO: Kane pamerkan Ballon d'Or di Wembley dan pecahkan rekor

England vs Croatia
England
Croatia
UEFA Nations League A
H. Kane
L. Modric
Inggris
Kroasia

Harry Kane, bintang timnas Inggris yang baru-baru ini meraih penghargaan Ballon d'Or, menjalani laga internasionalnya yang ke-126 pada Kamis malam menghadapi Kroasia di UEFA Nations League.

Surat kabar Independent menyebutkan bahwa Harry Kane memecahkan rekor jumlah penampilan yang sebelumnya dipegang oleh kiper legendaris Peter Shilton bersama timnas Inggris.

Kane menerima piagam khusus dari Peter Shilton sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian bersejarah ini, dan ia juga memamerkan trofi Ballon d'Or di hadapan para suporter di Stadion Wembley.

Laga melawan Kroasia menjadi yang pertama bagi Harry Kane dengan seragam timnas negaranya sejak ia meraih penghargaan Ballon d'Or bulan lalu.

Harry Kane juga memegang rekor jumlah gol yang dicetak dengan seragam timnas The Three Lions dengan koleksi 91 gol.

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Sementara itu, surat kabar "Daily Mail" menyebutkan bahwa Pangeran William menjadi yang terdepan dalam mengucapkan selamat kepada Harry Kane, setelah Stadion Wembley merayakan sang kapten timnas Inggris sehubungan dengan tercapainya penampilan internasionalnya yang ke-126.

Setelah memasuki lapangan ditemani keempat anaknya sebelum pertandingan dimulai, kemudian disusul oleh rekan-rekannya di timnas, striker Bayern Munich itu mengangkat trofi Ballon d'Or tinggi-tinggi di hadapan para suporter Wembley.

Pangeran William melangkah menghampiri Harry Kane dan menjabat tangannya, sebelum memberinya seragam berbingkai bertuliskan "Kane 126".

Pangeran William memuji kemampuan Harry Kane, menyebutnya sebagai "luar biasa dan istimewa", sebagai bentuk perayaan atas keberhasilannya meraih Ballon d'Or, melalui pesan pribadi yang ia bagikan lewat media sosial usai acara penghormatan di London.

Situs The Athletic menyebutkan bahwa Luka Modric, kapten timnas Kroasia, memberikan hadiah istimewa kepada Harry Kane berupa bola sepak model lawas.

Tribun Stadion Wembley juga menampilkan sebuah mozaik yang memukau sebagai perayaan atas penampilan internasional ke-126 Harry Kane.

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