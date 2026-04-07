Bayern Munich mengawali babak kedua dengan gemilang, mengacaukan rencana Real Madrid di kandang sendiri, dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions yang sedang berlangsung di Stadion Bernabéu.

Tim Bavaria itu mengakhiri babak pertama dengan gol kejutan pada menit ke-41 yang dicetak oleh pemain Kolombia, Luis Díaz, saat pertahanan Los Blancos lengah.

Di awal babak kedua, pemain Inggris Harry Kane memperparah penderitaan tim Kerajaan dengan tendangan keras dan akurat dari luar kotak penalti yang menggetarkan gawang kiper Lunin, di tengah keterkejutan semua penonton di Stadion Real Madrid.

Menurut situs Squawka, Harry Kane memperkuat posisinya sebagai pencetak gol terbanyak Inggris dalam satu musim Liga Champions.

Jaringan tersebut mengatakan: "Jumlah gol terbanyak yang dicetak oleh pemain Inggris dalam satu musim dalam sejarah Liga Champions adalah 11 gol, yang dicetak oleh Harry Kane pada musim (2024-25).

Jaringan tersebut menegaskan bahwa Kane hari ini menyamai angka tersebut (11), dan hanya membutuhkan satu gol lagi untuk memecahkan rekornya sendiri."

Di sisi lain, Opta menambahkan: "Harry Kane mencetak gol atau memberikan assist dalam empat pertandingan berturut-turut di Liga Champions melawan Real Madrid (dua gol dan dua assist), yang merupakan rekor untuk rangkaian pertandingan terpanjang melawan Los Blancos dalam sejarah turnamen ini."

Jaringan tersebut menegaskan bahwa rekor ini sebelumnya juga pernah dicapai oleh duet Giovanni Elber (mantan bintang Bayern) pada tahun 2002 dan Aubameyang, mantan bintang Dortmund, pada tahun 2017.