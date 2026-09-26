Video: Kane Gagal Eksekusi Penalti, Spanyol Balas dengan Dua Gol

Pemain pengganti Alex Baena mencetak gol penyama kedudukan bagi timnas Spanyol menghadapi Inggris sang tuan rumah, sebelum pemain pengganti lainnya, Mikel Oyarzabal, mencetak gol ketiga (3-2) dalam pertandingan yang berlangsung malam ini, Sabtu, di Stadion Wembley, ibu kota Inggris London, dalam laga pekan pertama UEFA Nations League.

Gol Baena tercipta melalui tendangan keras dari luar kotak penalti, pada menit ke-60, hanya 6 menit setelah bintang Inggris, Harry Kane, gagal mengeksekusi penalti yang didapat Jude Bellingham akibat pelanggaran dari Rodri.





Klopp berusaha membangunkan sesosok mayat

Lokasi cedera Mbappe mengkhawatirkan Real Madrid

Kane menembak mengenai mistar gawang, setelah kehilangan keseimbangan dan menyentuh bola dengan kedua kakinya, sehingga peluang tuan rumah untuk menambah keunggulan pun sirna. Spanyol dengan cepat membalasnya lewat dua gol, yang pertama melalui Baena, sebelum pemain yang sama mengirimkan umpan gol kedua kepada Oyarzabal, yang berhasil melewati kiper James Trafford dan menempatkan bola di atasnya hingga bersarang di jala, pada menit ke-74.

Timnas Spanyol sebelumnya membuka keunggulan lebih awal melalui Lamine Yamal, pada menit kedua, setelah memanfaatkan kesalahan dalam penguasaan bola dari bek Manchester City, Marc Guehi, untuk merebutnya dan melaju ke arah kotak penalti, sebelum mencetak gol ke gawang Trafford.

Setelah rangkaian peluang yang terbuang dari pihak Spanyol, sayap Barcelona, Anthony Gordon, berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-36, ketika ia bertukar bola dengan Jude Bellingham, gelandang Real Madrid, dalam sebuah serangan balik, sebelum ia maju dan menembak ke gawang kiper Unai Simon.

Tak sampai 4 menit berselang, bintang Bayern Munich, Harry Kane, membawa timnas Inggris unggul (2-1) lewat sundulan kepala yang membentur bek Real Madrid, Marc Cucurella, dan bersarang di jala setelah pemain tersebut gagal menghalaunya, pada menit ke-40, sebelum pemain Atletico Madrid mencetak gol kedua "La Roja", pada menit ke-60, kemudian Oyarzabal menambah gol ketiga pada menit ke-74.







