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ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Juventus Bawa Pulang Satu Poin dari Markas Fiorentina

Match report
Fiorentina vs Juventus
Fiorentina
Juventus
Serie A
Italia

4 gol dalam hasil imbang yang mendebarkan di Stadion Artemio Franchi

Juventus pulang membawa satu poin dari markas tuan rumah Fiorentina, setelah kedua tim bermain imbang (2-2) dalam pertandingan yang digelar di Stadion Artemio Franchi, dalam lanjutan pekan kesebelas Liga Italia.

Matteo Pellegrino membuka keunggulan Fiorentina pada menit keempat, setelah menyambut umpan silang Pedro Goncalves dari sepak pojok, dan menanduk bola ke gawang Juventus, memberikan tuan rumah keunggulan lebih awal.

Juventus berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-32 melalui Nick Woltemade, setelah memanfaatkan umpan dari Randal Kolo Muani di dalam kotak penalti, menempatkan bola ke gawang dan mengembalikan timnya ke dalam pertandingan sebelum babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Fiorentina kembali unggul pada menit ke-54, setelah Amanda Nji mencetak gol kedua, memanfaatkan kekacauan di dalam kotak penalti Juventus, menempatkan tuan rumah kembali di depan.

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Juventus tidak menyerah, dan Bremer berhasil mencetak gol penyama kedudukan kedua pada menit ke-66 lewat sundulan kepala menyusul sepak pojok, sehingga laga berakhir imbang 2-2, dan masing-masing tim meraih satu poin dari pertandingan.

Dengan hasil ini, Juventus menambah koleksinya menjadi 18 poin, tetap berada di peringkat ketujuh klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina mencapai 9 poin, menempati peringkat kelima belas, setelah gagal memanfaatkan faktor tuan rumah dan dukungan suporter untuk meraih kemenangan.

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