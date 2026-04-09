Video.. Jurnalis Saudi: Tak ada yang ingin Ronaldo menjadi juara liga!

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, semakin dekat untuk mewujudkan impiannya meraih gelar Liga Pro Roshen bersama "Al-Alamy" untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan kompetisi sepak bola Saudi.

Al-Nassr saat ini unggul dua poin dari Al-Hilal di klasemen, sebelum bertanding melawan Al-Akhdoud pada Sabtu mendatang, dalam rangkaian pekan ke-29, di mana mereka memiliki peluang untuk memperlebar selisih menjadi lima poin.

Jurnalis Saudi Turki Al-Ajma mengatakan dalam programnya "Koura": "Ada banyak pembicaraan tentang pengarahan liga ke arah Al-Nassr demi menyenangkan Ronaldo, dan hal ini tidak benar."

Dia menambahkan: "Sejak kedatangannya, Ronaldo belum berhasil meraih gelar juara, dan tidak bisa dikatakan ada keberpihakan terhadap Al-Nassr demi memberikan gelar liga kepada bintang Portugal tersebut."

Dia melanjutkan: "Saya katakan kepada kalian, tidak ada yang ingin memberikan gelar liga kepada Ronaldo seperti yang dikabarkan, karena setiap klub bergantung pada dirinya sendiri, dan kesalahan wasit adalah bagian dari sepak bola."

Dia menekankan: "Jika Ronaldo meraih gelar, itu pasti berkat usaha tim dan rekan-rekannya tanpa ragu, dan hal yang sama berlaku untuk Al-Hilal dan Al-Ahli."

Al-Ajma menegaskan bahwa kekalahan Al-Ahli dimanfaatkan oleh Al-Hilal dan Al-Nassr, bukan hanya Al-Alamy, sambil menjelaskan: "Semua yang sedang ramai dibicarakan saat ini hanyalah bentuk kemarahan dan eskalasi dukungan suporter yang jelas."

Al-Ahli terjebak dalam hasil imbang melawan Al-Fayha, Rabu kemarin, dengan skor 1-1, dalam pertandingan yang diwarnai beberapa keputusan wasit yang kontroversial, termasuk penolakan dua tendangan penalti bagi "Al-Raqi".








