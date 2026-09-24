Jurnalis Arab Saudi Turki Al-Ajmah membuat kejutan terkait laga timnas Arab Saudi melawan Kuwait, setelah ia mengungkap sebuah detail menarik yang katanya memberinya rasa tenang sebelum pertandingan dimulai, sembari menegaskan bahwa salah satu unsur kekuatan paling menonjol dari "Al-Azraq" tidak hadir seperti biasanya selama laga.

Al-Ajmah mengatakan, dalam programnya "Al-Manassa" melalui jaringan saluran "Thmanyah": "Ketika saya melihat timnas Kuwait mengenakan warna merah, saya merasa tenang, karena warna biru memberinya kekuatan besar dan menjadikannya pesaing yang tangguh, terutama di turnamen Piala Teluk", merujuk pada keterkaitan historis timnas Kuwait dengan warna biru.

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Jurnalis Arab Saudi itu menambahkan bahwa laga-laga Kuwait melawan Arab Saudi di berbagai turnamen biasanya berbeda, namun ia menilai bahwa timnas Kuwait berubah menjadi pesaing yang sangat sulit ketika menyangkut turnamen Piala Teluk, seraya menjelaskan bahwa "Al-Azraq" tampil di kompetisi ini dengan wajah yang benar-benar berbeda.

Al-Ajmah menjelaskan bahwa timnas Kuwait yang mengenakan kaus merah alih-alih biru menjadi penyebab ketenangan yang ia rasakan sebelum laga, dengan menganggap bahwa warna biru merupakan unsur moral yang penting bagi timnas Kuwait, terutama ketika mereka tampil di turnamen Piala Teluk.

Ia berkata: "Laga-laga Kuwait melawan Arab Saudi di semua turnamen sudah terjamin, tapi di Piala Teluk mereka tampil dengan wajah yang berbeda, mereka menjadi momok turnamen, karena saat itu mereka berubah menjadi pesaing yang sangat sulit", sebuah gambaran yang mencerminkan sulitnya duel kedua timnas ketika persaingan memperebutkan gelar Teluk.

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Al-Ajmah menutup pernyataannya dengan pandangan yang kontroversial, dengan mengatakan: "Namun mengenakan warna merah menghilangkan 50% kekuatan mereka dan memberi kami keunggulan", sehingga ia menempatkan warna yang dikenakan timnas Kuwait dalam laga itu sebagai bagian dari tafsirnya sendiri atas perbedaan yang ia saksikan antara kedua timnas, dalam pernyataan mencolok yang memicu perdebatan seputar rahasia kekuatan "Al-Azraq" di Piala Teluk.







