Timnas Jerman unggul atas tuan rumah Belanda dengan satu gol tanpa balas, pada babak pertama pertandingan kedua tim malam ini, Kamis, di laga pembuka perjalanan mereka di UEFA Nations League, di Stadion "Johan Cruijff Arena" di Amsterdam.

Gol Jerman dicetak oleh Felix Nmecha, pada menit ke-32, yang memicu protes keras dari para pemain Belanda.

Baca juga

Vinicius orang Brasil, lalu apakah Raphinha juga demikian?

Dengan selisih telak, suporter Real Madrid menuntut Vinicius dicoret demi Diomande

Bryan Brobbey, penyerang Belanda, mengalami cedera, dan rekan-rekannya meminta para pemain Jerman untuk mengeluarkan bola agar ia bisa ditangani, tetapi tim tamu menolak dan terus bermain, hingga akhirnya Nmecha mendapati bola di depannya setelah upaya dari Adeyemi, dan pemain Borussia Dortmund itu pun langsung menceploskannya ke gawang Belanda.

Tuan rumah memprotes keras usai gol tersebut atas tindakan para pemain Jerman, dan terjadi keributan antara kedua pihak, namun wasit tetap pada keputusannya.

Sebelumnya, wasit asal Spanyol, Hernandez Hernandez, telah menganulir sebuah gol Belanda yang dicetak Virgil van Dijk pada menit ke-13, dengan alasan adanya pelanggaran dari Bryan Brobbey terhadap kiper Jerman, Marc-Andre ter Stegen.

Brobbey meninggalkan lapangan dalam kondisi cedera setelah gol Jerman, dan digantikan oleh Mees Meerdink pada menit ke-35.

Pertandingan ini juga memiliki arti khusus bagi timnas Jerman, yang menjalani laga resmi pertama di bawah asuhan pelatih Jurgen Klopp, setelah tersingkir secara mengejutkan dari Piala Dunia 2026 di babak 32 besar oleh Paraguay lewat adu penalti.

Timnas Belanda juga berharap bisa memulihkan keseimbangannya bersama Xavi, setelah tersingkir lebih awal pula dari Piala Dunia 2026, menghadapi Maroko lewat adu penalti di babak 32 besar.

Jerman dan Belanda bermain di Grup Kedua dari Level Pertama UEFA Nations League, yang juga dihuni Serbia dan Yunani.







