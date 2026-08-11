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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video istimewa: Bagaimana Samu Costa menyaksikan perjalanannya menuju Al Nassr?

Transfers
Al Nassr FC vs Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Saudi Pro League
Arab Saudi

Gelandang asal Portugal itu mendukung "Sang Bintang Dunia" sebelum musim dimulai

Gelandang anyar Al Nassr asal Portugal, Samu Costa, mendapatkan penyambutan bersejarah setibanya di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, untuk bergabung dengan tim.

Al Nassr mengumumkan, kemarin lusa Minggu, kesepakatan dengan Samu Costa yang datang dari klub Spanyol Real Mallorca, menjadikannya rekrutan pertama pada bursa transfer musim panas ini, setelah pencabutan pembatasan finansial yang sebelumnya dikenakan pada klub.

Gelandang Portugal itu tiba di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, kemarin Senin, sebelum menandatangani kontrak barunya dengan "Al Alami", yang berdurasi 4 musim dan berakhir pada 2030.

Al Nassr membagikan, melalui akun resminya di platform "X", sebuah video istimewa yang memperlihatkan momen di balik layar penyambutan Samu Costa di Bandara Internasional King Khalid, hingga penandatanganan kontraknya, dari sudut pandang pemain Portugal tersebut.

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Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Video tersebut direkam melalui kacamata pintar yang dikenakan gelandang Portugal itu, sejak kedatangannya di ibu kota Arab Saudi kemarin Senin.

Para pendukung Al Nassr sangat berharap pada Costa untuk menggantikan gelandang asal Kroasia, Marcelo Brozovic, yang meninggalkan Al Nassr setelah kontraknya berakhir pada penghujung musim lalu.

Perlu dicatat bahwa Al Nassr akan bersaing untuk merebut 4 gelar pada musim baru, yaitu Liga Roshn, Piala Pelayan Dua Kota Suci, Piala Super Arab Saudi, ditambah Liga Champions Elite Asia di level benua.

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