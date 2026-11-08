Video: Inter Milan Hentikan Laju Como dan Lanjutkan Tekanan ke Lazio

Inter Milan menghentikan laju kemenangan Como dengan mengalahkannya dua gol tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Minggu ini, pada pekan ke-11 Liga Italia.

Dua gol Inter dicetak oleh Francesco Pio Esposito (menit 12) dan Marcus Thuram (menit 19).

Inter pun menambah koleksi poinnya menjadi 28 di posisi kedua Liga Italia, tertinggal satu poin dari Lazio yang memuncaki klasemen, sementara koleksi poin Como terhenti di angka 23 di peringkat kelima.

Rentetan kemenangan Como, yang meraih kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir di seluruh ajang, pun terhenti sehingga keluar dari empat besar karena diungguli AC Milan yang berada di posisi keempat dengan selisih satu poin.