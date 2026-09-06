Video: Insiden Aneh, Wasit Menyerang Pemain di Liga Brasil

Pertandingan antara Fluminense dan Vasco da Gama di Liga Brasil berlangsung dalam atmosfer yang tegang dengan sejumlah pelanggaran keras, namun ada satu insiden yang memicu kontroversi besar.

Fluminense mengalahkan Vasco da Gama dengan skor 1-0 di Stadion Maracana. Selama pertandingan, dalam upaya melerai adu mulut antara penyerang Fluminense, Canobbio, dan gelandang Vasco da Gama, Souza, wasit David Lacerda mendekati Canobbio dan menabraknya dengan dada.









Penyerang Hulk mengungkapkan kekecewaan timnya dan mengecam keras perilaku wasit di lapangan, sambil menyoroti adu mulut sengit antara para perangkat pertandingan dan penyerang Canobbio.

Hulk berkata: "Dalam pertandingan sebesar ini, salah satu laga puncak terbesar di Brasil, tidak masuk akal jika wasit tidak punya kepribadian. Ini tidak bisa diterima. Jika kalian melihat momen ketika Canobbio berlari ke arah bola, wasit menabraknya dengan dada. Saya belum pernah melihat hal seperti ini dalam sepak bola di mana pun di dunia. Wasit memukul seorang pemain."

Babak pertama berakhir dengan dua pemain Vasco da Gama menerima dua kartu kuning, berbanding tiga kartu kuning untuk para pemain Fluminense.







