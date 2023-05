VIDEO: "Ini Bukan Soal..." - Granit Xhaka Tinggalkan Arsenal? Sang Gelandang Buka Suara Soal Rumor Bayer Leverkusen

Granit Xhaka menanggapi pertanyaan soal rumor tinggalkan Arsenal demi Bayer Leverkusen, dan menegaskan bahwa itu tak ada kaitannya dengan sang istri.

Xhaka ditanya fans soal transfer ke Leverkusen

Mengklarifikasi bahwa sang istri tak memengaruhi keputusannya

Berterima kasih pada para Gooners sebelum memainkan laga terakhir

APA YANG TERJADI?

Sekelompok penggemar mengerumuni Granit Xhaka dan bertanya-tanya soal kejelasan masa depannya setelah Arsenal memainkan laga terakhir mereka di musim 2022/23, Minggu (28/5) kemarin melawan Wolverhampton. Gelandang yang menyumbang dua gol dalam kemenangan 5-0 itu ditanya terkait rumor transfer ke Bayer Leverkusen, dan apakah istrinya, Leonita Lekaj, menjadi alasannya mengakhiri masa bakti tujuh tahun bersama The Gunners. Ia menjawab: "Ini bukan soal istri saya."

Beberapa laporan dari media Jerman mengisyaratkan bahwa Lekaj ingin kembali ke Jerman.

SITUASINYA:

Kebetulan, Xhaka bertemu dengan sang istri saat masih bermain untuk Borussia Monchengladbach, dan sejak dulu pulang ke Jerman selalu menjadi salah satu kemungkinan yang bisa ia ambil. Xhaka juga sudah berbicara dengan pelatih Leverkusen, Xabi Alonso, sebelum mengambil keputusan akhir.

Menjelang laga terakhir Arsenal musim ini, bintang 30 tahun itu mengunggah sebuah story di Instagram pribadinya dengan teks bertuliskan "Thank you Gunners".

APA SELANJUTNYA UNTUK ARSENAL & GRANIT XHAKA?

Bekas kapten Arsenal ini diketahui bisa segera diumumkan sebagai pemain Bayer Leverkusen, bergabung dengan status bebas transfer. Sementara itu Mikel Arteta memburu tanda tangan gelandang-gelandang berpengalaman di Liga Primer Inggris seperti Declan Rice (West Ham) dan Mason Mount (Chelsea).

