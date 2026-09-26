Video: Inggris Membalikkan Keadaan atas Spanyol dalam 4 Menit Gila

Timnas Inggris berbalik dari tertinggal atas tamunya Spanyol menjadi unggul dengan skor (2-1) sebelum akhir babak pertama, setelah mencetak dua gol hanya dalam waktu 4 menit, pada Sabtu malam ini di Stadion Wembley di ibu kota Inggris, London, dalam laga pekan pertama kompetisi UEFA Nations League.

Timnas Spanyol sempat membuka keunggulan lebih dahulu melalui Lamine Yamal, pada menit kedua, setelah memanfaatkan kesalahan penguasaan bola dari bek Manchester City, Marc Guehi, lalu merebutnya dan melaju ke arah kotak penalti, sebelum menjebol gawang kiper James Trafford.





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Setelah rangkaian peluang yang terbuang dari pihak Spanyol, winger Barcelona, Anthony Gordon, berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-36, ketika ia bertukar bola dengan Jude Bellingham, gelandang Real Madrid, dalam sebuah serangan balik, sebelum ia maju dan melepaskan tendangan ke gawang kiper Unai Simon.

Belum berlalu 4 menit hingga bintang Bayern Munich, Harry Kane, membawa Timnas Inggris unggul (2-1) lewat sundulan kepala yang membentur bek Real Madrid, Marc Cucurella, dan menjebol gawang setelah pemain terakhir itu gagal menghalaunya, pada menit ke-40.

Timnas Spanyol memasuki laga ini dengan status juara Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Argentina dengan skor tanpa balas satu gol di partai final, di samping statusnya sebagai juara Eropa 2024 atas Inggris (2-1). "La Roja" juga menjalani pertandingan ini setelah rangkaian 38 laga beruntun tanpa kekalahan.

Adapun Inggris merupakan pemilik peringkat ketiga di Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan tetangganya Prancis dalam laga menarik (6-4).

Grup Ketiga dari Level Pertama juga mencakup Timnas Kroasia dan Ceko, yang bertanding pada waktu yang sama.







