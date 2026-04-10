Borussia Dortmund memberikan pukulan telak kepada Real Madrid, setelah menyelesaikan transfer salah satu target utama klub asal Madrid tersebut melalui langkah resmi pada Jumat malam ini.

Bek Jerman Nico Schlotterbeck telah dikaitkan erat dengan kepindahan ke Real Madrid dalam beberapa waktu terakhir, terutama karena kontraknya dengan Dortmund berlaku hingga musim panas 2027, yang menjadikannya target menarik di bursa transfer.

Namun, Borussia Dortmund mengumumkan, hari Jumat ini, perpanjangan kontrak Schlotterbeck (26 tahun) hingga tahun 2031, menutup pintu bagi upaya apa pun untuk merekrutnya dalam beberapa tahun ke depan.

Schlotterbeck bergabung dengan Dortmund dari Freiburg pada musim panas 2022, dan sejak saat itu ia menjadi salah satu pilar utama tim, dengan tampil dalam 155 pertandingan resmi bersama tim asal Westfalen tersebut, mencetak 10 gol dan memberikan 18 assist. Selain itu, ia telah tampil dalam 25 pertandingan internasional bersama tim nasional Jerman sejak debutnya pada tahun 2022.

Langkah yang sangat penting

Dalam pernyataan resmi, Carsten Kramer, direktur administratif klub, menegaskan bahwa perpanjangan kontrak Schlotterbeck merupakan langkah yang sangat penting, sambil mencatat bahwa pemain tersebut memiliki nilai besar baik secara teknis maupun pribadi, serta sepenuhnya menyadari posisinya di dalam klub dan proyek yang sedang dibangun.

Sementara itu, Lars Ricken, Direktur Olahraga, menekankan bahwa penyelesaian masalah ini pada waktu ini merupakan tujuan yang jelas, menjelaskan bahwa Schlotterbeck dianggap sebagai salah satu pemimpin di dalam tim dan tim nasional, serta memuji kembalinya yang kuat setelah cedera terakhir, menegaskan kepercayaan klub pada kemampuannya untuk terus berkembang dan menjadi elemen yang tak tergantikan.

Negosiasi berlangsung dalam suasana yang positif

Sementara itu, Oli Bock, Direktur Olahraga klub, menjelaskan bahwa Schlotterbeck termasuk salah satu bek terbaik di dunia, berkat kemampuannya yang luar biasa baik dalam hal umpan, duel fisik, kehadiran fisik, maupun semangat juang di lapangan. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa mereka akan meraih kesuksesan besar bersamanya dalam waktu dekat.

Sedangkan Schlotterbeck, ia mengungkapkan kebahagiaannya yang besar atas perpanjangan kontraknya, menegaskan bahwa ia tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan mengingat pentingnya hal tersebut, dan bahwa negosiasi berlangsung dalam suasana positif dan didasarkan pada kepercayaan. Ia menambahkan bahwa manajemen klub telah menyajikan proyek yang jelas dan ambisius, yang mendorongnya untuk tetap bertahan, sambil menekankan bahwa tujuan utamanya adalah meraih gelar juara bersama Borussia Dortmund.

