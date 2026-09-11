Tampaknya ide-ide pelatih asal Jerman, Jens Wissing, mulai membuahkan hasil dengan cepat di Al-Ittihad, setelah pelatih Al-Ameed itu berhasil memanfaatkan elemen-elemen serangannya dengan cara yang memberi timnya ancaman jelas di hadapan Al-Faisaly, dalam laga yang mempertemukan kedua tim malam ini, Jumat, dalam pekan ketujuh Liga Roshn Pro.

Baca juga: Video: Al-Dueai kejutkan Yassine Bounou dengan pernyataan mengejutkan

Awalnya datang dari pemain Belanda, Steven Bergwijn, yang berhasil membongkar pertahanan Al-Faisaly pada menit ke-28, setelah melepaskan tembakan indah dari luar kotak penalti, yang tak mampu diantisipasi kiper tuan rumah, sehingga memberi Al-Ittihad keunggulan lewat gol pertama.

Al-Ittihad tak berhenti sampai di situ, setelah terus menekan untuk mencari tambahan keunggulan, yang akhirnya terwujud sebelum babak pertama berakhir, tepatnya pada menit ke-43, ketika pemain Maroko, Youssef En-Nesyri, muncul di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan indah dari rekan setimnya asal Nigeria, George Ilenikhena, dan menceploskan bola ke gawang.

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Bergwijn dan En-Nesyri: Duet yang membuat perbedaan

Kedua gol tersebut mengungkap keberagaman serangan yang coba ditanamkan Wissing di Al-Ittihad, setelah tim memiliki lebih dari satu solusi untuk mencapai gawang lawan, baik melalui tembakan dari luar kotak maupun memanfaatkan pergerakan dan umpan di sepertiga area serang.

Gol Bergwijn menegaskan pentingnya memberi pemain Belanda itu kebebasan dan ruang yang dibutuhkan di depan kotak penalti, sementara gol En-Nesyri mencerminkan kemampuan Al-Ittihad dalam memanfaatkan pergerakan menyerang dan menciptakan ruang, di tengah keharmonisan antara penyerang Maroko itu dengan Ilenikhena.

Cara ini memberi Wissing senjata tambahan di dalam pertandingan, terlebih dengan dimilikinya pemain-pemain yang mampu bergerak di lebih dari satu posisi dan mengubah bentuk serangan selama laga berlangsung, sehingga membuat tugas lawan dalam menghadapi Al-Ittihad menjadi lebih sulit.

Antara tembakan Bergwijn dari luar kotak dan sentuhan En-Nesyri di dalamnya, tampak bahwa ide-ide baru Wissing mulai berubah dari sekadar uji coba taktik menjadi solusi nyata yang memberi Al-Ittihad keunggulan, setelah mengakhiri babak pertama dengan keunggulan dua gol tanpa balas.