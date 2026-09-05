Bek Al-Ahli Saudi asal Brasil, Roger Ibanez, melancarkan kritik keras kepada suporter timnya usai kemenangan telak atas Al-Riyadh di Liga Roshn, dengan menilai bahwa mereka bermain melawan "Al-Raqi".

Al-Ahli menang atas Al-Riyadh dengan skor 5-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, Jumat malam kemarin, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal, pada pekan kelima Liga Roshn Saudi.

Ibanez mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" setelah pertandingan: "Segalanya baik-baik saja, dan Al-Ahli dalam kondisi baik, tetapi satu-satunya hal yang bisa saya bicarakan adalah suporter."

Ia menambahkan: "Kami di dalam lapangan berjuang demi tim, dan semuanya bersama-sama, dan itulah yang kami lakukan di dalam lapangan, tetapi ketika suporter tidak berada di pihak kami, dan suporter kami mulai melontarkan cemoohan, itu tidak baik bagi kami."

Ia menutup: "Seperti yang saya katakan, mereka selalu mendukung kami, dan saya berharap mereka tetap bersama kami. Saya sudah pernah mengatakan bahwa mereka adalah pemain kedua belas di dalam lapangan, tetapi hari ini mereka bermain melawan kami."

Ibanez merujuk pada cemoohan yang dilontarkan suporter kepada gelandang Al-Ahli asal Ukraina, Artem Bondarenko, yang didatangkan dari Shakhtar Donetsk, dan cemoohan tersebut tidak berhenti sejak awal hingga akhir pertandingan.

Bek asal Brasil itu sebelumnya telah mengungkapkan kekesalannya saat keluar dari lapangan di antara dua babak, sementara timnya unggul tiga gol tanpa balas, akibat suporter yang terus melontarkan cemoohan kepada Bondarenko.

Perlu disebutkan bahwa suporter Al-Ahli sebelumnya telah melancarkan kampanye untuk menolak perekrutan gelandang asal Ukraina tersebut, dengan alasan kebutuhan akan pemain yang lebih baik di lini tengah, sebelum akhirnya klub bersikeras merekrutnya.

Transfer tersebut memicu kemarahan suporter, terutama terhadap mantan direktur olahraga asal Portugal, Rui Pedro Braz, sebelum keputusan pemberhentiannya dari jabatan itu dikeluarkan Kamis dua hari lalu.