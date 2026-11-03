Jesus Owono, penjaga gawang FC Andorra, mengalami kondisi syok dan kesedihan yang mendalam setelah kematian Jesus de Miguel, penyerang Tenerife, akibat cedera serius yang dideritanya saat terjadi benturan keras antara keduanya dalam laga kedua tim di kompetisi divisi dua Spanyol, dalam sebuah peristiwa yang membayangi masa depan sang kiper dan menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai tanggung jawabnya atas insiden tersebut.

Radio Spanyol "Cadena Cope" menyebutkan bahwa Owono, yang berusia 25 tahun, mengalami kondisi psikologis yang berat pasca insiden tersebut, dan terus mengikuti perkembangan kondisi kesehatan sang penyerang dari dekat, sebelum kematiannya dipastikan pada Selasa pagi, seraya menyebutkan bahwa kiper Andorra itu berniat menyampaikan permohonan maaf khusus kepada keluarga sang pemain.

Pertandingan yang digelar pada Senin malam di Stadion "Heliodoro Rodriguez Lopez" itu menyaksikan benturan keras antara Owono dan de Miguel, setelah sang kiper melaju untuk berebut bola dengan penyerang dan mengangkat lututnya saat terjadi benturan, yang menyebabkan cedera parah pada pemain tersebut, sebelum ia dibawa ke rumah sakit, di mana kondisi kesehatannya memburuk dan ia meninggal dunia dalam usia 30 tahun.

Insiden tersebut memicu gelombang kritik terhadap kiper Andorra, terutama setelah rekaman tekel itu tersebar luas, namun Owono tidak bermaksud mencederai sang penyerang, menurut penegasan para pejabat klub, bahwa apa yang terjadi tidaklah disengaja.

Di sisi lain, sejumlah pertanyaan masih mengemuka mengenai konsekuensi yang mungkin timbul dari insiden tersebut, baik pada tingkat olahraga maupun hukum, sebab bahaya tekel itu atau kematian sang pemain tidak secara otomatis membuktikan tanggung jawab sang kiper, sementara jalur apa pun untuk pertanggungjawaban bergantung pada hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang menentukan sifat benturan serta sejauh mana pelanggarannya terhadap aturan permainan, selain hubungan sebab-akibatnya dengan kematian tersebut.

Gerard Pique, presiden klub FC Andorra sekaligus mantan pemain Barcelona, telah menyampaikan belasungkawa atas kematian penyerang Tenerife itu melalui pesan yang menyentuh, di dalamnya ia berkata: "Aku turut berduka sedalam-dalamnya dari lubuk hatiku. Beristirahatlah dengan tenang, Jesus."

Sepak bola Spanyol menyaksikan gelombang besar ucapan belasungkawa, dan Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol memutuskan untuk menunda sejumlah pertandingan Piala yang dijadwalkan pada Selasa sebagai tanda belasungkawa atas kematian sang pemain.