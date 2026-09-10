Dalam pemandangan yang tidak biasa di lapangan Liga Bintang Qatar, peluit akhir dalam pertandingan Al-Shamal melawan Al-Wakrah berubah menjadi awal krisis nyata yang tokoh utamanya adalah penyerang Aljazair Baghdad Bounedjah, yang menerima kartu merah paling aneh dan paling kontroversial musim ini.

Pertandingan yang berakhir imbang 1-1 pada Kamis malam ini dalam laga pembuka giornata keempat itu tidak berakhir saat peluit wasit Mohammed Al-Shammari berbunyi, melainkan justru dimulai setelahnya.

Kisah ini bermula pada menit ke-8 masa tambahan waktu, ketika Bounedjah, kapten Al-Shamal dan salah satu pemain paling berpengalaman dalam sejarah Liga Qatar, memprotes keputusan wasit Al-Shammari, hingga ia menerima kartu kuning tepat sebelum permainan dilanjutkan.

Beberapa detik kemudian, Al-Shammari meniup peluit akhir yang menandai hasil imbang kedua tim. Di sinilah Bounedjah kembali menghampiri wasit untuk meminta penjelasan atas sejumlah keputusan, tetapi Al-Shammari memintanya meninggalkan lapangan karena pertandingan telah usai.

Bounedjah memenuhi permintaan itu dan benar-benar berjalan menuju ruang ganti, tetapi di tengah jalan ia membuat isyarat yang "mengejutkan" ke arah wasit.

Tindakan ini tidak berlalu begitu saja, sehingga wasit Mohammed Al-Shammari langsung mengejar pemain Aljazair itu dan mengacungkan kartu merah langsung ke wajahnya, di tengah kekagetan total para pemain Al-Shamal.

Bounedjah meledak amarahnya setelah keputusan tersebut, dan melempar ban kapten tim ke tanah sebagai ungkapan protes kerasnya, sebelum sejumlah pejabat klub Al-Shamal turun tangan untuk mencoba menenangkannya. Namun ia terus dalam keadaan marah dan bahkan mendorong salah satu pejabat timnya sendiri.

Dengan kartu merah ini, absennya Baghdad Bounedjah dari laga puncak timnya berikutnya yang menentukan menghadapi pemuncak klasemen Al-Duhail dipastikan, sementara laporan khusus mengindikasikan bahwa sanksi mungkin tidak berhenti pada larangan bermain satu pertandingan, melainkan diperkirakan akan dijatuhkan hukuman yang lebih berat kepadanya berdasarkan apa yang akan dicatat wasit dalam laporan pertandingan berupa isyarat dan perilaku tidak sportif.

Hasil imbang yang terasa seperti kekalahan bagi Al-Shamal

Di sisi pertandingan, Al-Shamal sempat membuka keunggulan melalui beknya Pablo Mari pada menit ke-26, sebelum pemain Tunisia Aissa Laidouni menyamakan kedudukan untuk Al-Wakrah menjelang akhir babak pertama.

Dengan hasil ini, Al-Shamal menyia-nyiakan peluang berharga untuk merebut puncak klasemen liga, dan hanya puas dengan satu poin yang menaikkan koleksinya menjadi 8 poin di posisi kedua di belakang Al-Sadd yang memuncaki klasemen.

Adapun Al-Wakrah masih mencari kemenangan pertamanya musim ini, di mana mereka bermain imbang untuk kedua kalinya berbanding dua kekalahan, sehingga tetap dengan koleksi hanya dua poin.

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