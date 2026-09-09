Pada malam Eropa di mana Paris Saint-Germain menegaskan bahwa mereka tidak main-main dalam upaya meraih gelar benua, anak-anak ibu kota Prancis mengubah stadion mereka menjadi panggung pertunjukan sepak bola, dan menggilas tamu mereka Slovan Bratislava dengan skor enam gol tanpa balas, dalam pertandingan sepihak yang tidak menyisakan ruang keraguan sedikit pun tentang perbedaan kualitas teknis yang begitu besar antara kedua tim.

Duel yang di atas kertas tampak sudah terlihat hasilnya, di lapangan berubah menjadi pesta gol yang membawa tanda tangan duet yang tengah bersinar Ousmane Dembélé dan Ferran Torres, di mana yang pertama memimpin babak pertama dengan dua gol dan satu assist, sebelum yang kedua mengemban tugas menghabisi tamu dengan hat-trick bersejarah di babak kedua, hingga Paris mengirim pesan kuat kepada seluruh pesaingnya di Benua Biru.

Babak pertama: Dembélé bersinar, Torres tegaskan keunggulan

Paris membuka pertandingan dengan kekuatan serangan yang menghancurkan, memaksakan dominasi mutlaknya atas jalannya permainan sejak menit-menit awal, di mana gol pertama datang pada menit ke-16 melalui bintang Ousmane Dembélé yang memanfaatkan bola muntah dari sepak pojok dan menembaknya dengan cerdik menggunakan kaki kirinya dari dalam kotak penalti ke sudut kanan bawah.

Hal itu terjadi sebelum pemain yang sama kembali menggandakan kedudukan pada menit ke-22 dengan sundulan terarah dari jarak yang sangat dekat yang bersarang di sudut kiri, menegaskan keunggulannya sebagai bintang babak tersebut tanpa tandingan. Dan pada menit ke-30, pemain Spanyol Ferran Torres menutup pesta gol dengan tembakan jarak dekat dari dalam kotak penalti setelah umpan silang terarah dari Dembélé sendiri.

Meski sudah tiga gol tercipta, hasilnya bisa jadi jauh lebih berat, di mana para pemain Paris menyia-nyiakan sejumlah peluang matang, yang paling menonjol adalah tembakan-tembakan keras dari Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery, dan Magnes Akliouche, ditambah upaya-upaya berbahaya dari Dembélé dan Torres yang digagalkan dengan cemerlang oleh kiper Dominik Takáč, atau yang melewati tepi tiang gawang, sebagaimana tembakan Nuno Mendes membentur tiang kanan.

Sebaliknya, Slovan Bratislava muncul pada momen-momen malu-malu dengan upaya melalui Souleymane Camara dan Tigran Barseghyan, namun tidak menghadirkan ancaman nyata bagi gawang Matvey Safonov, kecuali beberapa tembakan yang dapat ditangani dengan mudah, hingga tim tersebut terpaksa melakukan pergantian darurat lebih awal dengan keluarnya Kenan Bayrić karena cedera dan masuknya Sohumko Camara, dalam babak di mana Paris Saint-Germain menegaskan kesiapannya untuk menyelesaikan laga lebih awal.

Babak kedua penuh serangan: Torres tanda tangani hat-trick

Paris Saint-Germain melanjutkan pertunjukan serangannya yang kuat di babak kedua, dan tidak memberi tamunya kesempatan untuk mengambil napas, hingga menuntaskan duel dengan skor lima gol tanpa balas satu gol pada malam di mana pemain Spanyol Ferran Torres bersinar dan anak-anak Paris memberikan pelajaran sepak bola dalam hal dominasi dan efektivitas serangan.

Awal yang membara datang dengan cepat, di mana Ferran Torres membuka gol babak kedua pada menit ke-46 dengan tembakan roket menggunakan kaki kanan dari luar kotak penalti yang bersarang di sudut kanan bawah setelah umpan dari Magnes Akliouche.

Penyerang Spanyol itu kembali menegaskan kegemilangannya pada menit ke-56 dengan mencetak gol ketiganya di pertandingan dan gol keduanya di babak ini dari dalam kotak penalti setelah umpan silang terarah dari Ousmane Dembélé menyusul sepak pojok. Dan hanya satu menit setelahnya, Slovan berhasil memperkecil ketertinggalan ketika Souleymane Camara mencetak gol penyelamat muka (57) dengan tembakan keras di sudut kanan atas.

Meski banyaknya pergantian yang dilakukan kedua pelatih untuk menyegarkan barisan, di mana Paris memasukkan Lucas Digne, Micah Goudts, Senny Mayulu, Lucas Hernández, dan Beraldo, sementara Slovan menggunakan Alen Mustafić, Nino Marcelli, Artur Gajdoš, dan Aleksi Marós, dominasi tetap mutlak milik Paris, dan babak tersebut menyaksikan banyak upaya yang digagalkan dengan cemerlang oleh kiper Dominik Takáč.

Slovan Bratislava tidak muncul secara ofensif kecuali pada momen-momen yang berjauhan melalui upaya malu-malu dari Souleymane Camara yang salah satunya berakhir dengan gol, dan lainnya melambung di atas mistar, sementara ketegangan mendominasi penampilan tim yang pemainnya César Blackman mendapat kartu kuning setelah pelanggaran keras, hingga babak kedua berakhir dengan keunggulan mutlak Paris Saint-Germain yang menegaskan keunggulannya dan mengirim pesan bernada sangat keras kepada para pesaingnya di Eropa.

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Dan sebelum pertandingan mengembuskan napas terakhirnya, Paris Saint-Germain enggan pergi tanpa menorehkan cap keenamnya, di mana giliran datang pada menit ke-88 kepada Fabián Ruiz untuk melepaskan tembakan pamungkas, setelah ia menerima bola dengan percaya diri di dalam kotak penalti dan menembaknya dengan cerdik ke gawang, mencetak gol yang menegaskan penggilasan total dan menutup pesta gol dengan enam gol tanpa balas satu gol semata.