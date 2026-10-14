Liverpool meraih kemenangan dramatis atas tuan rumah LASK dari Austria dengan skor 6-3, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Rabu malam ini di Stadion "Raiffeisen Arena", dalam rangkaian pertandingan matchday kedua babak kualifikasi Liga Champions Eropa.

Dengan susunan pemain yang merupakan skuat termuda ketiga dalam sejarah mereka di pentas Eropa, dengan rata-rata usia 24 tahun 186 hari - menurut jaringan "Opta" - Liverpool memasuki lapangan pertandingan untuk mengubah malam LASK Austria menjadi mimpi buruk, sebelum pertandingan itu sendiri berubah menjadi kegilaan sepak bola yang sulit dipercaya.

Babak pertama: banjir merah

Liverpool tidak memberi tuan rumah kesempatan untuk mengambil napas. Kisahnya dimulai pada menit ke-22 ketika bek asal Uruguay Ronald Araujo melompat menyambut umpan silang terukur dari Kostas Tsimikas, lalu membuka rekor golnya dengan kostum Liverpool melalui sepakan kepala yang tak terbendung.

Hanya dua menit berselang, pemain Prancis Bradley Barcola menggebrak pada menit ke-24 dengan memanfaatkan umpan Lluis Comas untuk mencetak gol pertamanya.

Sebelum LASK siuman, Comas sendiri kembali berubah dari pengumpan menjadi pencetak gol pada menit ke-27 setelah menerima umpan dari Jeremie Frimpong, mencatatkan gol ketiga.

Penutup 45 menit pertama terasa manis pada menit ke-37, saat Barcola menerima umpan jenius dari Florian Wirtz untuk melengkapi dwigolnya sekaligus gol keempat bagi timnya, sehingga babak pertama yang historis berakhir dengan empat gol tanpa balas.

Babak kedua: kegilaan sepak bola

Skenario berbalik setelah jeda istirahat. Liverpool melanjutkan gempuran pada menit ke-51 melalui Jeremie Frimpong setelah umpan silang kedua dari Tsimikas yang tampil gemilang, sehingga kedudukan menjadi 5-0.

Di titik ini semua orang menyangka pertandingan sudah selesai, tetapi LASK menolak menyerah. Robert Ljubicic memperkecil selisih pada menit ke-63 setelah umpan dari Ivan Debango.

Hal itu terjadi sebelum pemain terbaik pertandingan Bradley Barcola kembali membalas dengan keras pada menit ke-66, mencetak gol ketiganya alias "hat-trick" historis dalam pertandingan Eropa pertamanya setelah umpan dari Frimpong, sehingga skor menjadi 6-1.

Menit-menit terakhir menyaksikan kebangkitan gila dari tim Austria, di mana pemain pengganti Florian Flecker mencetak dua gol berturut-turut pada menit ke-74 dan ke-78 lewat dua umpan kunci dari kreator yang sama, Debango, sehingga memperkecil selisih menjadi 6-3 dan menempatkan Liverpool di bawah tekanan hingga sepakan peluit akhir.







