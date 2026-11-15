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Harry Kane, kapten Inggris, membawa tim negaranya unggul satu gol tanpa balas atas Spanyol, dalam laga yang digelar di Stadion Metropolitano pada Minggu malam, dalam rangkaian pertandingan jornada keenam sekaligus terakhir dari babak grup UEFA Nations League, setelah ia berhasil menggetarkan gawang dari titik penalti pada detik-detik terakhir babak pertama.

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Gol keunggulan Inggris tercipta pada menit ke-45, setelah Kane dilanggar di dalam kotak penalti oleh Pau Cubarsi, sehingga wasit menunjuk titik putih untuk The Three Lions. Penyerang Bayern Munich itu mengeksekusi sendiri tendangan penalti tersebut dan berhasil mengubahnya menjadi gol yang memberi timnya keunggulan sebelum turun minum.

Dengan gol ini, sang kapten timnas Inggris memperkokoh posisinya di puncak daftar pencetak gol terbanyak UEFA Nations League, setelah menambah koleksinya menjadi 8 gol dalam 6 pertandingan, melanjutkan penampilan gemilangnya di turnamen ini dan menegaskan peran besarnya dalam memimpin lini depan negaranya.

Gol tersebut menjadi penerjemah keunggulan Inggris dalam skor, setelah tim tamu menyia-nyiakan lebih dari satu peluang pada menit-menit awal pertandingan, dalam laga yang diwarnai serangan dari kedua belah pihak, sebelum Kane berhasil memanfaatkan tendangan penalti dan memberi timnya keunggulan di penghujung babak pertama.

Gol itu bukan sekadar keunggulan dalam sebuah laga penting, tetapi juga memiliki makna khusus bagi Harry Kane, yang berhasil menebus kesalahannya saat kedua tim bertemu di matchday pertama, ketika ia gagal mengeksekusi tendangan penalti melawan Spanyol di Stadion Wembley, saat skor menunjukkan keunggulan Inggris (2-1), meski laga tersebut berakhir dengan kemenangan Spanyol dengan skor (3-2).

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Kegagalan Kane dalam eksekusi penalti itu menjadi salah satu momen menonjol dalam laga leg pertama, yang di dalamnya Spanyol mampu memastikan kemenangan di kandang lawan. Namun, penyerang Inggris itu mendapat kesempatan baru melawan lawan yang sama, dan kali ini ia berhasil mengubahnya menjadi gol penting bagi timnya.

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Keunggulan dalam skor ini memberi timnas Inggris peluang berharga untuk menjadi juara grup, karena jika mereka mampu mempertahankan kemenangan sepanjang babak kedua, koleksi poin mereka akan bertambah menjadi 15 poin, sama dengan Spanyol, namun mereka akan unggul berkat selisih gol, sehingga memastikan posisi pertama di grup.

Laga ini memiliki arti penting bagi kedua tim, di tengah persaingan langsung memperebutkan puncak grup, di mana masing-masing pihak membutuhkan hasil positif untuk mengakhiri fase grup dalam posisi terbaik. Sementara itu, gol Kane menempatkan Inggris di jalur yang tepat untuk mencapai target mereka sebelum babak kedua dimulai.

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Harry Kane sedang menjalani tahun yang luar biasa di level individu, yang dimahkotai dengan penghargaan Ballon d'Or tahun 2026, dan ia masih berada di puncak performanya baik bersama Bayern Munich maupun timnas Inggris.