Bagikan Ikuti GOAL di Google

Fahad Al-Harifi, mantan bintang Al-Nassr dan timnas Arab Saudi, melontarkan pernyataan keras tentang performa timnya setelah menang 1-0 atas Al-Hazem pada pekan ke-13 Liga Roshn Saudi. Ia menilai penampilan tim dalam laga itu memunculkan pertanyaan tentang kemampuannya bersaing memperebutkan gelar musim ini.

Iklan

Saat tampil dalam program "Dawrina Ghair" bersama presenter Khalid Al-Shenaif, Al-Harifi mengatakan: "Saya rasa pertandingan hari ini memperlihatkan kepada suporter Al-Nassr bahwa harapan mereka untuk meraih banyak gelar musim ini telah sirna."

Ia menambahkan sambil mengkritik performa lini serang tim: "Bagaimana tim bisa menang? Ada perbedaan teknis. Memang benar, di setiap pertandingan Al-Nassr menyia-nyiakan empat atau lima peluang di awal laga, lalu muncul rasa takut kehilangan peluang hingga akhirnya berbalik merugikan tim."

Al-Harifi melanjutkan pembahasannya tentang performa para pemain. Menurutnya, tim tidak tampil sesuai harapan, dan sisi positif yang ia lihat adalah konsistensi beberapa pemain dalam mengalirkan bola dan bergerak. Setelah itu, ia beralih mengkritik pilihan pelatih Postecoglou.

Mantan bintang Al-Nassr itu mengkritik sang pelatih karena susunan pemain yang diturunkan dalam laga tersebut. Ia berkata: "(Apa yang dilakukan) pelatih sungguh aneh, terus terang, dalam pilihan-pilihannya. Ini laga tandang, jadwal baru, pertama kalinya tim bermain pada jam seperti ini, tetapi Anda bermain dengan susunan pemain yang aneh, terus mengubah dan mengganti, melawan lawan yang bertahan rapat."

Iklan Iklan

Baca juga: Video: Hadiah tak terduga, Frimpong mengacaukan hitungan Liverpool saat melawan Everton

Topik Terkait

Al-Harifi menyebut Al-Hazem mengandalkan pertahanan rapat. Ia menjelaskan: "Anda berbicara tentang Al-Hazem yang bermain dengan sepuluh pemain di separuh lapangannya sendiri." Pernyataan itu merujuk pada sulitnya menembus pertahanan tuan rumah meski keunggulan teknis semestinya berpihak kepada Al-Nassr.

Ketika Al-Shenaif bertanya tentang apa yang didapat Al-Nassr dari laga tersebut, Al-Harifi menjawab: "Raihan tiga poin." Ia kemudian menyoroti pentingnya tim terus mencetak gol di setiap pertandingan dan semakin mendekati rekor dunia untuk mencetak gol secara beruntun.

Iklan

Baca juga: Bellingham, Yamal, dan Raphinha: 3 momen yang kembali memunculkan dugaan standar ganda wasit

Sebelumnya, Opta melaporkan bahwa Al-Nassr menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Pro Saudi yang berhasil mencetak gol dalam 100 pertandingan beruntun, sebuah rekor yang belum pernah dicapai klub mana pun di kompetisi tersebut.

Iklan

Al-Harifi juga membahas dampak absennya sejumlah pemain. Ia mempertanyakan jumlah pemain muda yang kini tampil bersama Al-Nassr, padahal tim tersebut merupakan juara liga musim lalu, sebelum menyimpulkan bahwa kesulitan tim terlihat jelas dan penyebabnya sudah diketahui, menurutnya.

Setelah menang atas Al-Hazem lewat gol Samu Costa pada menit ke-26, Al-Nassr mengoleksi 31 poin dari 13 pertandingan dan menempati peringkat ketiga klasemen Liga Roshn Saudi. Mereka mengumpulkan poin yang sama dengan Al-Qadsiah di posisi kedua dan tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Al-Hilal, sementara Al-Hazem tertahan di angka 10 poin di peringkat ke-15.

Iklan

Baca juga: Video: Bagaimana jika? Mantan bintang Al-Hilal hadapkan Al-Ahli pada pertanyaan sulit soal Toney