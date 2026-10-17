Bintang Maroko Abderrazak Hamdallah terus mempertegas perjalanan menakjubkannya di lapangan-lapangan Arab Saudi, setelah pada hari Sabtu ini meraih pencapaian baru di Liga Roshn Arab Saudi.

Dalam laga klubnya, Al-Taawoun, melawan Al-Diriyah pada pekan kesembilan kompetisi, Hamdallah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-66 setelah tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-50 melalui Clayton Diandy.

Menurut data jaringan Opta, Abderrazak Hamdallah menjadi pemain yang mencetak gol ke gawang tim berbeda terbanyak dalam sejarah Liga Pro Arab Saudi.

Hamdallah menyamai pemain Suriah Omar Al Somah dan pemain Arab Saudi Salem Al-Dawsari, di mana ketiganya telah mencetak gol ke gawang 27 tim berbeda di kompetisi tersebut.

Hamdallah meraih pencapaian ini bersama 4 klub, dimulai dari Al-Nassr, kemudian Al-Ittihad, lalu Al-Shabab, sebelum pindah ke "Sukkari Al-Qassim" pada bursa transfer musim panas lalu.

Persaingan Hamdallah dan Al Somah: satu langkah baru

Dari segi total kontribusi gol, Hamdallah kini berada di puncak berkat golnya ke gawang Al-Diriyah hari ini, karena ia mencapai 184 kontribusi gol: 159 gol dan 25 assist, sehingga merebut rekor tersebut setelah Omar Al Somah terhenti pada 183 kontribusi: 161 gol dan 22 assist.

Di sisi lain, Hamdallah kembali menghidupkan persaingan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Pro Arab Saudi, setelah hari ini mencapai gol ke-159 dalam kariernya di lapangan-lapangan Arab Saudi, sehingga hanya berjarak 3 gol dari memecahkan rekor Al Somah dan memuncaki daftar tersebut sendirian.