Mohamed Hany mencetak gol ketiga bagi timnas Mesir ke gawang Malawi, dalam laga yang berlangsung pada Jumat malam ini di Stadion Internasional Kairo, sebagai bagian dari pertandingan matchday ketiga kualifikasi Piala Afrika 2027, sehingga mencatatkan gol pertamanya mengenakan seragam Mesir, setelah sebelumnya memberikan assist pada gol pembuka.

Gol Hany tercipta pada menit ke-38, setelah ia melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang merobek jala, memperbesar keunggulan timnas Mesir menjadi tiga gol tanpa balas, dan memberikan keunggulan besar bagi tuan rumah menjelang akhir babak pertama.

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Gol ini memiliki arti khusus bagi sang bek kanan, karena merupakan yang pertama baginya bersama timnas, dalam pertandingan yang juga menyaksikan kontribusinya pada gol pertama, setelah ia mengirim umpan silang yang diteruskan Nasser Maher ke dalam gawang pada menit keenam, sebelum Omar Marmoush menambah gol kedua pada menit kesepuluh dengan memanfaatkan kesalahan umpan dari lini belakang Malawi.

Gol ini juga merupakan yang pertama bagi pemain Pyramids, Nasser Maher, bersama timnas Mesir.

Timnas Mesir memulai pertandingan dengan tekanan serangan yang jelas, dan Mahmoud Hassan Trezeguet nyaris membuka skor pada menit kelima setelah menerima umpan dari Mohamed Salah, namun ia menyia-nyiakan peluang emas tersebut, karena upayanya melewati tiang kanan.

Gol pertama tidak datang terlalu lama, karena Nasser Maher berhasil menggetarkan jala pada menit keenam, sebelum Omar Marmoush menggandakan keunggulan hanya empat menit setelahnya, sehingga memberikan keunggulan dini bagi timnas Mesir dan menempatkan Malawi di bawah tekanan besar.

Setelah dua gol itu, timnas Mesir memaksakan dominasi penguasaan bola, berusaha memanfaatkan ruang dan menambah lebih banyak gol.

Namun Malawi berusaha kembali ke dalam permainan, dan mengancam gawang Mostafa Shobier pada menit ke-22 lewat tembakan keras dari Richard Mbulu, yang dihalau kiper Mesir dengan gemilang, sehingga menjaga gawangnya tetap perawan.

Pada menit ke-24 Hossam Abdelmaguid mendapatkan kartu kuning, sementara Nasser Maher melanjutkan upaya serangannya, dan nyaris mencetak gol keduanya pada menit ke-27 ketika ia melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang melewati tiang kiri.

Malawi kembali menekan pertahanan Mesir pada menit ke-34, namun Mostafa Shobier menangani upaya mereka dengan baik, sebelum Mohamed Hany memberikan pukulan baru bagi tim tamu dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-38 lewat tembakan keras dari luar kotak penalti.

Pertandingan ini memiliki arti tambahan karena merupakan penampilan resmi pertama Ali Maher sebagai pimpinan jajaran teknis timnas Mesir, setelah ia mengemban tanggung jawab menggantikan Hossam Hassan pada 7 November ini, sehingga memulai perjalanannya bersama Mesir dengan laga resmi di kualifikasi Piala Afrika.

Timnas Mesir sebelumnya memulai perjalanannya di Grup Dua dengan hasil imbang tanpa gol melawan Angola di kandang sendiri, lalu meraih kemenangan besar di kandang lawan atas Sudan Selatan dengan skor lima gol tanpa balas, sehingga mengumpulkan empat poin dalam dua matchday pertama dan memuncaki grup unggul selisih gol atas Angola, sementara Malawi memasuki pertandingan dengan koleksi tiga poin.