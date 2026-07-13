Video: Hamza Abdul Karim mengejutkan Flick dengan kedatangannya yang lebih awal

Pada Senin pagi ini, FC Barcelona memulai persiapan untuk musim baru, setelah Kompleks Olahraga Juan Gamper kembali beroperasi dengan dimulainya pemeriksaan medis dan fisik rutin yang biasa dilakukan menjelang dimulainya masa pramusim.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa pelatih asal Jerman, Hans Flick, yang bersiap menjalani musim ketiganya sebagai pelatih kepala Barça, menjadi orang pertama yang tiba di markas latihan.

Barcelona akan memainkan pertandingan pertamanya di La Liga pada pekan kedua, setelah penampilan perdananya ditunda karena 10 pemainnya turut serta bersama tim nasional masing-masing di semifinal Piala Dunia.

Pemain akademi, Toni Fernández, menjadi yang pertama tiba di kompleks olahraga, meskipun masih ada ketidakpastian mengenai masa depannya bersama klub, untuk memulai musim panas baru di bawah kepemimpinan Flick.

Segera setelahnya, Hamza Abdelkarim tiba, yang hanya mendapat waktu istirahat yang sangat singkat setelah membela timnas Mesir di Piala Dunia.

Hamza Abdelkarim mengejutkan pelatihnya asal Jerman, Flick, dengan kedatangannya lebih awal ke Kota Juan Gamper, ditemani anggota keluarganya.

Salah satu yang pertama tiba juga adalah Rony Bardji, yang secara resmi memulai masa persiapan bersama Barcelona, meskipun masa depannya masih belum pasti, karena ia mungkin akan dipinjamkan pada musim depan.

Di antara pemain tim utama pertama yang menjalani pemeriksaan medis adalah gelandang Marc Casado, sementara kiper Marc-André ter Stegen juga mendapat perhatian khusus setelah hadir untuk menjalani pemeriksaan medis, meskipun masa depannya bersama klub masih dalam proses penentuan.

Selain itu, Alejandro Balde dan kiper asal Polandia Wojciech Szczęsny juga telah memulai persiapan mereka untuk musim baru, di mana Szczęsny akan melanjutkan kariernya bersama tim Catalan tersebut.

Hari pertama ini juga dihadiri oleh Fermin López, serta Hector Fort, Marc Bernal, Gerard Martín, dan Andreas Christensen yang turut bergabung di awal masa persiapan.