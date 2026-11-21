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Paris Saint-Germain membalikkan ketertinggalan satu gol dari tuan rumah Nice di Stadion Allianz Riviera menjadi kemenangan berharga 3-1 pada Sabtu malam, dalam pekan ke-11 Liga Prancis.

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Nice unggul lebih dulu lewat gol cepat pemain asal Aljazair, Mohamed Amine Amoura, pada menit kedelapan.

Namun, PSG dengan cepat menata ulang barisannya dan menyamakan kedudukan melalui Senny Mayulu pada menit ke-31, lewat eksekusi penalti yang sukses.

Hanya berselang satu menit, Désiré Doué mencetak gol kedua klub ibu kota Prancis itu setelah menerima umpan silang akurat dari bek sayap asal Maroko, Achraf Hakimi. Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan 2-1 untuk tim tamu.

Skor tersebut bertahan di babak kedua hingga menit ke-85, ketika Ferran Torres mencetak gol ketiga Paris Saint-Germain.

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Di masa injury time, tepatnya pada menit 90+5, Nice memperkecil selisih dengan gol keduanya melalui pemain asal Tunisia, Ali Abdi.

Hasil ini membuat koleksi poin Paris Saint-Germain bertambah menjadi 26 di puncak klasemen Liga Prancis, sementara Nice tertahan dengan 17 poin di posisi keenam.