Erling Haaland menyulut derbi Manchester dengan gol yang menuai kontroversi, setelah penyerang Manchester City itu berhasil merobek gawang Manchester United pada menit ke-60, Minggu malam ini, di Stadion Old Trafford, dalam pekan keempat Liga Primer Inggris.

Gol Haaland tercipta setelah rekannya, Josko Gvardiol, mengirimkan umpan silang ke dalam kotak penalti, yang sampai ke penyerang asal Norwegia itu, yang kemudian menempatkan bola ke dalam gawang. Namun, hakim garis mengangkat bendera offside, sehingga wasit Michael Oliver awalnya memutuskan untuk membatalkan gol tersebut, sebelum wasit video turun tangan untuk meninjau tayangan dan memastikan seberapa tepat keputusan itu.

Setelah kembali ke teknologi video, Michael Oliver memutuskan untuk mengesahkan gol tersebut untuk Manchester City, setelah terlihat bahwa penyerang asal Norwegia itu berada dalam posisi yang sah, dan bahwa Enzo Fernandez yang berada dalam posisi offside dan mencoba memainkan bola dengan kepalanya tidak menyentuhnya, meskipun sekilas dengan mata telanjang tampak bahwa Haaland berada dalam posisi offside.

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Gol Haaland datang berlawanan dengan jalannya pertandingan, di tengah tekanan besar yang dilancarkan Manchester United terhadap Manchester City, terutama setelah keunggulan jumlah pemain, menyusul kartu merah Phil Foden pada menit ke-23, di mana para pemain United menyia-nyiakan lebih dari satu peluang di depan gawang tim berjuluk The Citizens itu, sebelum bola sampai ke Haaland dalam salah satu dari sedikit peluang yang didapat City untuk memberikan keunggulan bagi timnya.

Dengan gol ini, Haaland menambah koleksinya menjadi 9 gol ke gawang Manchester United, sehingga penyerang asal Norwegia itu melanjutkan penampilan gemilangnya yang mencolok saat menghadapi sang tetangga di derbi.

Perlu dicatat bahwa kemenangan ini akan menambah poin Manchester City menjadi 12 poin (poin sempurna), sama dengan Arsenal yang memuncaki klasemen, sementara poin Man United akan tetap di angka 4.







