Pada sebuah malam olahraga bernuansa bola basket, perhatian tidak hanya tertuju pada duel Barcelona melawan Olympiacos di EuroLeague basket, karena legenda klub Pep Guardiola justru mencuri seluruh sorotan di Palau Blaugrana yang terisi penuh hingga sudut terakhir.

Arena tersebut menyaksikan kehadiran suporter yang luar biasa, di mana para pendukung Blaugrana datang untuk mendukung tim mereka menghadapi juara Yunani, namun kejutan terbesar justru berada di tribune, tempat pelatih legendaris Barcelona dan Manchester City itu hadir.

Nyanyian yang memaksa Pep berdiri

Sebagian suporter baru menyadari kehadiran ikon Barcelona tersebut pada pertengahan kuarter kedua pertandingan, hingga arena seketika meledak dengan nyanyian menggema menyebut namanya, "Pep, Pep Guardiola".

Nyanyian itu semakin membahana secara histeris hingga mantan pemain dan pelatih Barcelona tersebut terpaksa berdiri, dengan senyum lebar di wajahnya, menyapa para suporter sambil mengangkat kedua tangannya dan melemparkan ciuman ke udara, dalam sebuah momen yang mendapat respons luas di media sosial.





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Kemunculan khusus legenda lain

Guardiola bukan satu-satunya legenda yang hadir, karena bintang Ceko Jan Vesely, mantan pemain Barcelona, juga datang. Ia meninggalkan tim pada akhir musim lalu karena cedera lutut, namun menolak melewatkan laga menarik tim lamanya tersebut.

Vesely merupakan salah satu legenda bola basket Eropa, setelah menutup karier luar biasa yang dimahkotai gelar EuroLeague pada 2017 bersama Fenerbahce Turki, bersama pelatih legendaris Zeljko Obradovic, serta meraih gelar pemain terbaik turnamen pada musim 2018-2019.

Selama 15 musim di EuroLeague, Vesely tampil dalam 414 pertandingan, dan pensiun dengan memegang rekor jumlah tembakan dua angka terbanyak dalam sejarah turnamen (1701), peringkat keempat rasio efisiensi tertinggi (5481), peringkat keenam jumlah poin tertinggi (4359), serta peringkat ketiga jumlah rebound terbanyak (1906).

"Saya mengambil keputusan paling tepat"

Dalam sebuah wawancara dengan kanal "Movistar" selama pertandingan, Vesely berbicara tentang kehidupannya setelah pensiun, "Hidup terasa indah sekarang. Saya menikmati waktu bersama keluarga, saya punya lebih banyak waktu luang, dan tidak banyak bepergian. Saya merindukan masa lalu, tetapi saya rasa saya telah mengambil keputusan paling tepat; waktunya sudah tepat, dan saya masih tinggal di Barcelona."



