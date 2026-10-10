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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Video: Gordon mempermainkan pertahanan Getafe, Barcelona unggul lewat gigitan dini

Barcelona vs Getafe
Barcelona
Getafe
LaLiga
A. Gordon
Spanyol
Inggris

Tim Catalan tidak memberi kesempatan lama kepada tim tamu

Anthony Gordon membuka keunggulan Barcelona pada menit kedua dalam duel melawan Getafe, Sabtu hari ini, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam lanjutan pekan kedelapan Liga Spanyol.

Gol Gordon tercipta setelah ia melewati tiga pemain bertahan tim tamu di tepi kotak penalti, sebelum melepaskan tendangan yang membentur salah satu pemain lawan dan bersarang di gawang.

Dengan gol ini, winger asal Inggris itu meningkatkan koleksinya menjadi 9 kontribusi gol di seluruh ajang musim ini, dengan rincian 4 gol dan 5 assist.

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Barcelona menjalani laga ini tanpa kapten sekaligus mesin golnya, Raphinha, karena cedera, yang membuat pelatih Hansi Flick menurunkan pemain Brasil lainnya, Gabriel Jesus, sebagai starter untuk pertama kalinya sejak ia bergabung dengan tim.

Berikut susunan pemain Blaugrana:

  • Penjaga gawang: Joan Garcia
  • Pertahanan: Jules Koundé, Eric Garcia, Gerard Martin, Xavi Espart
  • Tengah: Rodri, Gavi, Dani Olmo
  • Depan: Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Anthony Gordon

Barca memasuki laga ini sebagai pemuncak klasemen Liga dengan 21 poin, unggul dua poin atas Atletico Madrid di posisi kedua, sementara Getafe menempati peringkat ke-12 dengan 8 poin.


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