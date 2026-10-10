Anthony Gordon membuka keunggulan Barcelona pada menit kedua dalam duel melawan Getafe, Sabtu hari ini, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam lanjutan pekan kedelapan Liga Spanyol.

Gol Gordon tercipta setelah ia melewati tiga pemain bertahan tim tamu di tepi kotak penalti, sebelum melepaskan tendangan yang membentur salah satu pemain lawan dan bersarang di gawang.

Dengan gol ini, winger asal Inggris itu meningkatkan koleksinya menjadi 9 kontribusi gol di seluruh ajang musim ini, dengan rincian 4 gol dan 5 assist.

Baca Juga

Mantan Pemain Barcelona: Saya Pulang dari Latihan Flick dengan Kepala Pusing

Comeback yang Tak Terduga Siapa Pun: Bintang Real Madrid Keluar dari Penjara Cedera

Barcelona menjalani laga ini tanpa kapten sekaligus mesin golnya, Raphinha, karena cedera, yang membuat pelatih Hansi Flick menurunkan pemain Brasil lainnya, Gabriel Jesus, sebagai starter untuk pertama kalinya sejak ia bergabung dengan tim.

Berikut susunan pemain Blaugrana:

Penjaga gawang: Joan Garcia

Pertahanan: Jules Koundé, Eric Garcia, Gerard Martin, Xavi Espart

Tengah: Rodri, Gavi, Dani Olmo

Depan: Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Anthony Gordon

Barca memasuki laga ini sebagai pemuncak klasemen Liga dengan 21 poin, unggul dua poin atas Atletico Madrid di posisi kedua, sementara Getafe menempati peringkat ke-12 dengan 8 poin.



