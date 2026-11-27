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Timnas U-17 Aljazair menorehkan babak baru dalam sejarahnya setelah meraih kemenangan 1-0 yang berharga sekaligus sulit atas Republik Dominika pada laga pamungkas fase grup Piala Dunia U-17. Hasil ini secara resmi memastikan tempat mereka di babak berikutnya dan menegaskan status mereka sebagai salah satu tim yang sedang naik daun di turnamen ini.

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Laga yang digelar hari ini, Jumat, bukan sekadar pertandingan biasa di penghujung fase grup. Duel ini laksana final dini yang tidak memberi ruang bagi hasil lain, sebab kedua tim turun ke lapangan dengan kesadaran bahwa hanya kemenangan yang akan memberi mereka tiket lolos sekaligus menghadirkan kegembiraan bagi para pendukung.

Sejak menit-menit awal, tekad terlihat jelas di wajah para pemain Aljazair. Mereka tampil dengan konsentrasi tinggi dan kepercayaan diri besar, menguasai lini tengah, serta berupaya menembus gawang lawan dari segala arah. Sementara itu, Republik Dominika mengandalkan organisasi pertahanan dan serangan balik cepat.

Momen penentu datang pada menit ke-27, ketika sang bintang Yassine Abed berhasil membongkar pertahanan lawan yang kokoh dan mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan dengan cara memukau. Gol tersebut membakar semangat tribune dan memberi timnasnya keunggulan yang mampu dipertahankan hingga akhir.

Gol Abed bukan sekadar gol dalam sebuah pertandingan, melainkan tiket menuju babak selanjutnya dan momen pembuktian diri. Gol itu memberikan suntikan moral yang luar biasa bagi rekan-rekannya dan membuat mereka bermain lebih leluasa sepanjang sisa laga.

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Setelah tertinggal, Republik Dominika mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang. Namun, lini belakang Aljazair tampil sigap dan menyuguhkan salah satu penampilan terbaiknya di turnamen ini. Dengan soliditas tinggi dan organisasi yang rapi, mereka menutup rapat setiap peluang nyata lawan untuk mencetak gol.

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Pada babak kedua, wajah pertandingan berubah total. Aljazair sedikit mundur untuk mengamankan keunggulan dan mengandalkan serangan balik, sementara Republik Dominika menekan dengan segenap kekuatan. Akan tetapi, semua upaya itu sia-sia di hadapan kegigihan kiper Aljazair dan barisan pertahanannya.

Menit-menit akhir menjadi saat paling menegangkan bagi pendukung Aljazair, yang harus menahan napas hingga peluit panjang. Wasit akhirnya meniup peluit tanda berakhirnya laga, mengesahkan kemenangan 1-0 Aljazair sekaligus kelolosan mereka yang layak ke babak 32 besar, sebuah pencapaian besar bagi tim Arab tersebut.

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Berkat kemenangan ini, Aljazair mengoleksi 6 poin dan menempati peringkat kedua grup di bawah Cile karena kalah selisih gol. Mereka mencatat dua kemenangan dan satu kekalahan dalam perjalanan yang diwarnai semangat juang dan karakter yang kuat.

Adapun Republik Dominika tertahan di angka 4 poin dan berada di peringkat ketiga klasemen grup. Mereka masih menyimpan harapan untuk lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik, sembari menunggu hasil grup-grup lain yang belum menjalani laga terakhir.

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Kemenangan ini menegaskan bahwa sepak bola Aljazair berada di jalur yang tepat dalam pembinaan kelompok usia, dan bahwa generasi ini memiliki talenta-talenta yang mampu membangun masa depan serta mengibarkan tinggi bendera Aljazair di panggung internasional.