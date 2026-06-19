Video: Gol spektakuler... Sibarri memanaskan Piala Dunia dengan gol roket

Tim nasional Maroko membuka skor lebih awal dalam pertandingan penentu kualifikasi Piala Dunia, hanya beberapa detik setelah peluit kick-off dibunyikan, melalui gol indah yang dicetak oleh Ismail Al-Saybari pada menit kedua pertandingan.

Gol tersebut tercipta berkat umpan terobosan yang akurat dari Ibrahim Díaz, bintang Real Madrid, yang memungkinkan Al-Saybari melepaskan tendangan langsung dari sudut sempit, hingga bola mendarat di sudut atas gawang kiper Angus Jan.

Al-Saybari mencetak gol keduanya dalam dua pertandingan berturut-turut (ia menjadi pemain Maroko pertama yang melakukannya), sekaligus menegaskan performa mencetak golnya yang luar biasa dan memberikan “Singa Atlas” awal yang sempurna dalam pertandingan yang berpotensi membawa mereka selangkah lebih dekat untuk memastikan posisi puncak grup.

Gol awal tersebut menjadi pukulan telak bagi tim lawan, yang belum sempat menemukan ritme permainan sebelum mendapati diri mereka tertinggal satu gol tanpa balas hanya beberapa saat setelah pertandingan dimulai.

Gol ini tercatat sebagai gol tercepat dari pemain Arab di ajang Piala Dunia setelah tercipta dalam 69 detik, sementara menjadi gol tercepat kedua dari pemain Afrika setelah gol yang dicetak oleh pemain Ghana, Asamoah Gyan, ke gawang Ceko pada Piala Dunia 2006 setelah 68 detik.