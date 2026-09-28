Video: Gol Oulisi Meledakkan Kegilaan Zidane

Gol pemain pengganti asal Prancis, Michael Olise, bintang Bayern Munich, pada menit ke-88 memicu kegembiraan luar biasa dari Zinedine Zidane, direktur teknik timnas Prancis, dalam laga melawan Belgia, Senin malam, pada pekan kedua UEFA Nations League, setelah gol tersebut hadir di saat-saat kritis yang memberikan Prancis kemenangan dramatis.

Begitu gawang Belgia bergetar, Zidane tak mampu menahan diri, ia berlari secepat mungkin di area teknik sebelum menendang bola di depannya dengan sangat keras, dalam selebrasi yang mencerminkan besarnya kegembiraannya atas gol yang memberikan timnas negaranya kemenangan berharga di menit-menit akhir.









Gol Olise memberikan Prancis kemenangan kedua beruntun di turnamen ini, setelah Prancis mengawali perjalanan mereka pada pekan pertama dengan kemenangan atas Turki dengan skor 1-0, sehingga timnas Prancis melanjutkan awal yang kuat di UEFA Nations League dan meraih poin sempurna setelah dua pekan.

Pasukan pelatih Zidane mengoleksi 6 poin di puncak grup, sementara Belgia yang dipimpin Mark van Bommel menelan kekalahan pertama mereka, sehingga terhenti di 3 poin di peringkat ketiga, terpaut selisih gol dari Italia yang menempati posisi kedua.

Perlu dicatat bahwa Zidane menangani timnas Prancis menggantikan Didier Deschamps yang meninggalkan Prancis setelah berakhirnya Piala Dunia 2026, yang menyaksikan Prancis menempati peringkat keempat.



