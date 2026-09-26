Sebuah gol langka mengembalikan kenangan Roberto Mancini, direktur teknik timnas Italia saat ini, ke timnas Arab Saudi, setelah hampir dua tahun.

Timnas Arab Saudi bertemu timnas Oman, Sabtu hari ini, di Stadion Al-Inma Jeddah, pada pekan kedua fase grup turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Pada menit ke-18 pertandingan, Hassan Kadesh mencetak gol kedua bagi timnas Arab Saudi, setelah menyambut umpan silang yang dikirim Saleh Abu Al-Shamat dari sepak pojok ke dalam gawang dengan sundulan kepala.

Gol tersebut adalah gol ketiga yang dicetak Kadesh bersama timnas Arab Saudi, meski ia menjalani pertandingan ke-22 bersama tim, dan yang pertama baginya di turnamen Teluk.

Gol itu hadir setelah hampir dua tahun dari dua gol satu-satunya milik bek Al-Ittihad tersebut bersama Arab Saudi, yakni dalam kemenangan atas China dengan skor 2-1, pada 10 September 2024, di kualifikasi Piala Dunia 2026, di bawah kepemimpinan Mancini.

Pertandingan tersebut merupakan yang terbaik bagi pelatih asal Italia itu bersama timnas Arab Saudi selama periode kebersamaannya, sebelum hasil-hasil memburuk, ia dipecat, dan pelatih asal Prancis Herve Renard ditunjuk sebagai penggantinya.

Perlu diketahui bahwa Kadesh berhasil merebut kembali tempatnya di susunan pemain utama timnas Arab Saudi selama turnamen Teluk, setelah sebelumnya harus duduk di bangku cadangan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.