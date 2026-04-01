Getty/Goal

Basem Al-Arini, penyerang Al-Taawoun, terus menunjukkan performa gemilangnya dalam beberapa pekan terakhir, sehingga memimpin daftar pencetak gol terbanyak Liga Elite (Liga Saudi U-21) pada musim 2025-2026 ini.

Al-Arini mencetak gol yang membawa Al-Taawoun meraih kemenangan 2-0 atas Al-Akhdoud, hari Rabu, di Stadion Al-Akhdoud di Najran, dalam pertandingan tunda dari putaran ke-18 Liga Elite.

Gol tersebut tercipta pada menit ke-69, setelah penyerang Al-Taawoun menerima umpan terobosan yang brilian di belakang pertahanan Al-Akhdoud, sehingga berhadapan satu lawan satu dengan kiper, sebelum dengan cerdik mengarahkan bola ke dalam gawang, mencetak gol kedua bagi timnya.

Ini menjadi pertandingan ketiga berturut-turut di mana Basem Al-Arini mencetak gol bersama Al-Taawoun, setelah sebelumnya mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Al-Hazm pada putaran ke-17, serta hat-trick dalam kemenangan telak 4-2 atas Al-Nassr pada putaran ke-19.

Dengan demikian, Al-Arini telah mengumpulkan 17 gol di musim ini di Liga Elite, yang membuatnya memimpin daftar pencetak gol terbanyak kompetisi, unggul tiga gol penuh dari Jalal Al-Salem, penyerang Al-Ittifaq, yang berada di posisi kedua.

Al-Salem sendiri juga mencetak gol yang membawa Al-Ittifaq meraih kemenangan 2-1 atas Al-Bukairiyah, hari Rabu ini, di kandang lawan, dalam pertandingan tunda dari putaran ke-17 Liga Elite.