Real Madrid memperkokoh keunggulannya atas tuan rumah Valencia dengan mencetak gol kedua pada menit ke-37 dalam laga yang mempertemukan kedua tim di Stadion Mestalla, dalam lanjutan pekan ke-12 kompetisi La Liga Spanyol, setelah pemain Turki, Arda Guler, berhasil memanfaatkan kekacauan lini pertahanan tuan rumah dan menempatkan bola ke dalam gawang.

Gol itu tercipta setelah kesalahan para pemain Valencia, yang dimanfaatkan Jude Bellingham untuk melakukan penetrasi ke area kotak penalti, sebelum ia melepaskan umpan silang mendatar yang mengenai bek Tarega, hingga bola sampai ke Guler yang berada tepat di belakangnya, yang tanpa ragu melepaskan tembakan ke dalam gawang.

Gol Guler itu memberikan keunggulan dua gol bagi tim ibu kota, setelah Fede Valverde membuka keunggulan lewat tembakan keras dari luar kotak penalti, menyusul sambaran bola rebound dari tendangan bebas yang dieksekusi Kylian Mbappe.