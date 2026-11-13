Surat kabar AS menyebutkan bahwa Diomande tampil luar biasa, memberikan sejumlah hadiah kepada rekan-rekannya melalui umpan-umpan terobosan, serta menciptakan gol kedua bagi Pantai Gading.

Diomande menampilkan performa terbaiknya dalam hal kreasi serangan dan menghubungkan permainan antar rekan-rekannya, serta membagikan "hadiah-hadiah" sepanjang pertandingan.

Dari sisi kiri, Diomande sukses melepaskan umpan-umpan terobosan, menggiring bola di ruang yang paling sempit, dan memberikan umpan matang kepada penyerang murni Wahi, untuk memastikan kemenangan timnas negaranya atas Gambia.

Poin timnas Pantai Gading bersama pelatih asal Prancis Hervé Renard bertambah menjadi 9 poin di puncak Grup Ketiga, dan kepastian lolos pun menjadi lebih dekat dari sebelumnya, sementara poin Gambia membeku di angka 6 poin di posisi kedua.

Timnas Pantai Gading merupakan salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar Piala Afrika edisi mendatang.

Melalui kecepatan dalam melakukan transisi ke depan, kemampuan menggiring bola, dan keterampilan individu, Pantai Gading sukses membangun salah satu timnas terbaik di benua ini. Dan sekali lagi, bakat-bakat individu bersinar di hadapan Gambia.

Nicolas Pépé tak membutuhkan waktu lama untuk menciptakan kejutan, setelah ia mengirimkan umpan silang dari sisi lapangan ke dalam kotak penalti, yang dimanfaatkan Yalkoua untuk mencetak gol pertama bagi Pantai Gading.

Beberapa menit kemudian, Yan Diomande tampil dengan akselerasi-akselerasi khasnya, dan melalui salah satu upayanya merebut bola, bintang Real Madrid itu berhasil merampasnya dari bek Gambia, lalu memberikan gol kedua di pertandingan ini kepada Wahi dengan umpan matang di depan gawang. Aksi itu terjadi dalam sekejap mata.

Meski tuan rumah menguasai jalannya laga, bola-bola mati menimbulkan masalah bagi mereka. Barrow menguasai bola di sekitar batas kotak penalti, usai sepak pojok, lalu melepaskan tembakan keras dengan kaki kanannya, yang bersarang di jala. Dengan demikian skor menjadi 2-1, dan segalanya tetap terbuka sebelum dimulainya babak kedua.

Aktivitas menyerang yang terlihat pada babak pertama pertandingan benar-benar menghilang sepanjang babak kedua. Kedua tim memilih untuk mengurangi risiko, dengan Pantai Gading yang lebih sedikit mengandalkan bintang-bintangnya, dan Gambia yang menarik diri ke belakang, menunggu lawannya melakukan kesalahan.

Yan Diomande mengemban tugas untuk mengembalikan para penonton ke kursi mereka dengan umpan menakjubkan menggunakan punggung kaki, yang nyaris memungkinkan Amad Diallo memperlebar jarak skor.

Sebaliknya, kiper Gambia Gaye tampil cemerlang, dan menepis dengan kakinya sebuah tembakan yang luar biasa, menggagalkan Yan Diomande dari mencetak gol yang menakjubkan, setelah berlalunya lebih dari separuh babak kedua.

Seiring berlalunya menit demi menit, kelelahan mulai terlihat pada para pemain, dan pertandingan pun mendekati akhir di tengah umpan-umpan yang tidak akurat serta kesalahan-kesalahan di waktu yang tidak tepat, perlu dicatat bahwa winger Real Madrid itu menjalani seluruh menit pertandingan.

Timnas Pantai Gading akan menjalani pertandingan putaran keempat melawan Gambia lagi, pada Selasa mendatang, dan Yan Diomande kini memiliki beberapa hari untuk bersiap menyajikan hadiah-hadiah baru.