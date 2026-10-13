Video: Gol dianulir memanaskan laga, VAR dan Cancelo selamatkan Barcelona dari neraka Turki

Teknologi video assistant referee "VAR" menyelamatkan Barcelona dari ketertinggalan dua gol di hadapan Galatasaray, setelah membatalkan gol tuan rumah pada menit ke-34, dalam laga yang mempertemukan kedua tim hari Selasa ini, pada pekan kedua fase liga Liga Champions Eropa, sehingga tim Catalan tetap memiliki harapan untuk bangkit.

Galatasaray sebelumnya membuka keunggulan pada menit ke-28 melalui Aleksey Batrakov, menempatkan tim Turki itu di depan di tengah antusiasme besar para suporter, sekaligus menambah tekanan terhadap Barcelona yang berusaha kembali ke dalam pertandingan dan menghindari keluar dari babak pertama dengan ketertinggalan satu gol.

Galatasaray melanjutkan tekanannya dengan memanfaatkan keunggulan dalam hasil dan antusiasme pendukungnya, dan berhasil menggetarkan gawang Barcelona kembali pada menit ke-34, setelah Victor Osimhen melompat menyambut bola dari sepak pojok dan menyambutnya dengan sundulan, sebelum bola disentuh Alper Yilmaz dan melanjutkan perjalanannya ke dalam gawang, membuat tribune tim Turki itu meledak dalam kegembiraan atas gol yang tampaknya akan memberi tuan rumah keunggulan nyaman.

Namun kegembiraan suporter Galatasaray tidak lengkap, setelah teknologi video turun tangan untuk meninjau situasi tersebut, sebelum offside diputuskan dan gol dibatalkan, sehingga keunggulan tim Turki tetap satu gol tanpa balas, dan Barcelona mendapatkan peluang baru untuk memperbaiki situasi, setelah sebelumnya terancam tertinggal dua gol dalam waktu kurang dari sepuluh menit.

Keputusan membatalkan gol itu menjadi titik balik pada babak pertama, karena memberi Barcelona kesempatan untuk mengambil napas dan kembali ke atmosfer pertandingan, setelah lolos dari situasi sulit menghadapi tekanan tim Turki, yang sudah dekat untuk menggandakan keunggulannya dan mempersulit tugas raksasa Catalan tersebut.

Barcelona memanfaatkan peluang dua menit sebelum berakhirnya babak pertama, ketika Joao Cancelo berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-43, setelah menerima umpan indah dari Dani Olmo, yang disambutnya dengan satu sentuhan dan membawa bola bersarang di gawang, sehingga tim Catalan mengembalikan pertandingan ke titik awal.

Babak pertama berakhir dengan skor 1-1, setelah campur tangan teknologi video membuat Galatasaray gagal menggandakan keunggulannya, sebelum Barcelona menghukumnya dengan gol penyeimbang, menjadikan momen gol yang dibatalkan itu salah satu momen paling menonjol dalam laga ini, setelah mengubah arah menit-menit terakhir paruh pertama pertandingan.







