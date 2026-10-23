Video: "Gol curian dicatat atas nama Cristiano Ronaldo"

Cristiano Ronaldo mencetak gol untuk membantu Al-Nassr meraih kemenangan 1-3 atas Al-Faisaly. Pemain Portugal berusia 41 tahun itu mengira telah mencetak gol resmi ke-982 sepanjang kariernya, tetapi belum pasti apakah gol tersebut akan tetap tercatat atas namanya. Pasalnya, peran seorang bek dalam gol itu masih diperdebatkan.

Al-Nassr mengawali laga tandang dengan sangat baik dan unggul sejak awal. Abdullah Al-Hamdan mencetak gol pembuka setelah menerima umpan Sadio Mané dan menjebol gawang lawan. Tim tamu pun memasuki jeda dengan keunggulan 0-1.

Tak lama setelah jeda, Ronaldo tampaknya turut menyumbang gol dalam kemenangan tersebut. Pada menit ke-49, João Félix mengirim umpan silang terukur ke depan gawang, tempat rekan senegaranya itu sudah siap menyambut bola. Ronaldo menyundul bola, yang kemudian masuk ke gawang: 0-2.

Namun, belum pasti apakah pemenang Ballon d'Or lima kali itu benar-benar berhak mencatatkan gol tersebut atas namanya. Ronaldo menyambut umpan silang Félix dengan sundulan, lalu bola langsung mengenai bek Jiroto sebelum masuk ke gawang. Karena itu, perdebatan ramai berlangsung di media sosial mengenai apakah gol tersebut milik Ronaldo atau merupakan gol bunuh diri.

Hal utama dalam penilaian itu adalah apakah sundulan Ronaldo sudah mengarah ke gawang sebelum Jiroto mengubah arah bola. Jika demikian, gol tersebut bisa tetap tercatat atas nama pemain Portugal itu. Jika sundulan awalnya tidak mengarah ke gawang, seperti yang tampak dari tayangan gerak lambat, gol tersebut kemungkinan akan dinyatakan sebagai gol bunuh diri.

Sementara itu, Al-Faisaly tidak menyerah begitu saja. Pada menit ke-66, Théo Bongonda kembali membuat pertandingan menegangkan dengan mencetak gol yang memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Al-Nassr pun harus bekerja keras pada menit-menit akhir untuk mengamankan kemenangan.

Lebih dari sepuluh menit sebelum laga berakhir, Ângelo Gabriel memastikan hasil pertandingan. Pemain pengganti itu menerima umpan dari Al-Hamdan dan melengkungkan bola dengan indah ke pojok jauh gawang. Gol tersebut menetapkan skor akhir 1-3 dan memastikan Al-Nassr meraih tiga poin.











