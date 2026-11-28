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Penyerang Al-Ahli asal Inggris, Ivan Toney, terus mengukir sejarah di Liga Pro Saudi setelah kembali mencetak gol ke gawang Al-Taawoun.

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Al-Ahli menjamu Al-Taawoun pada Sabtu ini di Stadion Alinma, Jeddah , dalam laga penutup pekan ke-13 Liga Pro Saudi.

Saat Al-Ahli tertinggal satu gol tanpa balas, Ivan Toney berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit kedua waktu tambahan.

Penyerang asal Inggris itu menerima umpan silang apik dari gelandang asal Armenia, Eduard Spertsyan, lalu melepaskan tembakan langsung dengan kaki kanannya yang melewati sela-sela kaki kiper Al-Taawoun asal Brasil, Mailson.

Toney menambah gol keduanya sekaligus gol kedua Al-Ahli pada menit ke-72, melalui tendangan penalti hasil pelanggaran terhadap winger asal Brasil, Wenderson Galeno, yang kemudian dieksekusi dengan apik oleh penyerang Inggris tersebut.

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Menurut akun statistik Liga Pro Saudi di platform “X”, laga ini menjadi pertandingan ketujuh beruntun bagi Ivan Toney mencetak gol bersama Al-Ahli di kompetisi tersebut.

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Dalam tujuh pertandingan itu, sang penyerang Inggris mencetak 11 gol, dengan rata-rata mendekati 3 gol dalam setiap dua laga, sebuah catatan yang sangat tinggi.

Toney kini perlu mencetak setidaknya satu gol pada laga berikutnya untuk menyamai rekor beruntun bersejarahnya di Liga Pro Saudi, ketika ia mencetak gol dalam 8 pertandingan berturut-turut di kompetisi tersebut pada musim lalu.

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Selain itu, pemain berusia 30 tahun itu telah mengoleksi 16 gol di Liga Pro Saudi musim ini, padahal ia baru tampil dalam 11 pertandingan, sebuah catatan bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di kompetisi tersebut.

Menurut statistik Liga Pro Saudi, Toney melampaui pemain asal Brasil, Wesley Lopes, mantan bintang Al-Hilal, yang sebelumnya memegang awal musim terbaik dalam sejarah Liga Pro Saudi dengan 14 gol setelah menjalani 11 pertandingan pada musim 2012-2013.

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Ivan Toney pun semakin kokoh di puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Pro Saudi musim ini dengan 16 gol, unggul tujuh gol penuh atas kapten Al-Nassr asal Portugal, Cristiano Ronaldo, yang berada di posisi kedua dengan 9 gol.

Ronaldo tidak mencetak gol pada pekan ke-13 Liga Pro Saudi, tepatnya saat Al-Nassr menang 1-0 atas Al-Hazm pada Sabtu ini di Stadion King Abdullah Sport City, Buraidah.

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Satu-satunya gol Al-Nassr dicetak oleh gelandang mereka yang juga berasal dari Portugal, Samu Costa, pada menit ke-25, setelah bola jatuh ke kakinya di dalam kotak penalti di depan gawang yang kosong menyusul situasi kemelut.

Ronaldo pun gagal menambah koleksinya dalam upaya mencapai gol ke-1.000 sepanjang kariernya, yang akan menjadikannya pemain pertama dalam sejarah yang meraih pencapaian tersebut. Torehannya kini masih tertahan di angka 987 gol.

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Sebagai catatan, Ivan Toney menjadi runner-up daftar pencetak gol terbanyak Liga Saudi dalam dua musim terakhir. Ia tertinggal dua gol dari Ronaldo sendiri pada musim 2024-2025, lalu tertinggal satu gol dari bintang Al-Qadsiah asal Meksiko, Julián Quiñones, pada musim lalu.