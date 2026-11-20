Bagikan Ikuti GOAL di Google

Bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, mencatatkan namanya dalam sejarah Liga Roshn Saudi, tetapi bukan dengan cara yang membanggakan. Penyebabnya adalah penalti yang gagal ia eksekusi dalam laga klasik melawan rival tradisional Al Ahli.

Iklan

Al Nassr bertandang ke markas rival tradisionalnya, Al Ahli, pada Jumat (hari ini) di Stadion Alinma, Jeddah, dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn.

Pada menit ke-16, Al Nassr mendapat hadiah penalti setelah bek kiri muda mereka, Awad Aman, dijatuhkan di dalam kotak penalti oleh bek kanan Al Ahli, Saeed Baattia.

Cristiano Ronaldo maju sebagai eksekutor pada menit ke-18 dan berhasil mengecoh kiper Al Ahli asal Senegal, Edouard Mendy, dengan menempatkan bola ke arah berlawanan. Namun, bola justru membentur tiang kanan gawang.

Usai kegagalan tersebut, sang bintang Portugal tampak sangat kecewa dan marah, bahkan terus menyalahkan dirinya sendiri, terlebih karena ia membuat Al Nassr gagal unggul 2-0 dalam 20 menit pertama.

Iklan Iklan

Kekecewaan Ronaldo tentu beralasan, apalagi kegagalan penalti itu membuatnya masuk catatan sejarah Liga Roshn dengan cara yang tak diinginkan.

Topik Terkait

Menurut jaringan statistik "Opta", Ronaldo gagal mengonversi dua penalti yang ia eksekusi di Liga Roshn musim ini. Sebelumnya, ia juga gagal mencetak gol dari titik putih saat Al Nassr menang 1-0 atas Neom pada 20 Oktober lalu, ketika berhadapan dengan kiper Marcin Bulka.

Jumlah tersebut sama dengan total penalti yang gagal dieksekusi Ronaldo sepanjang musim lalu di Liga Roshn, ketika ia sukses mencetak 6 gol dari 8 penalti.

Iklan

Selain itu, ini menjadi kali pertama Ronaldo gagal mencetak gol dari dua penalti beruntun di Liga Roshn sejak bergabung dengan Al Nassr pada Januari 2023, setelah kontraknya bersama Manchester United diputus.

Kegagalan langka ini juga membuat Ronaldo kehilangan kesempatan meraih sejumlah rekor penting. Ia sebenarnya bisa menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Al Nassr secara mandiri dalam laga klasik melawan rival tradisional Al Ahli di Liga Roshn.

Iklan

"Roket Madeira" sebenarnya sudah naik ke takhta tersebut lewat gol pertama yang ia cetak pada menit ke-14 , menyusul blunder fatal gelandang Al Ahli asal Prancis, Valentin Atangana.

Gelandang Al Nassr yang juga berasal dari Portugal, Samu Costa, menekan Atangana di lini tengah dan merebut bola darinya, sebelum bola sampai ke kaki Ronaldo yang langsung melepaskan tembakan ke gawang kiper Al Ahli asal Senegal, Edouard Mendy.

Iklan

Berkat gol tersebut, Ronaldo mencapai gol kelimanya dalam laga klasik melawan Al Ahli di Liga Roshn, menyamai catatan dua mantan bintang Al Nassr, Mohammed Al-Sahlawi dan pemain asal Brasil Anderson Talisca. Artinya, ia akan melewati keduanya seandainya berhasil mencetak gol dari titik penalti.

Sang bintang Portugal juga akan berjarak hanya 5 gol dari takhta sepanjang masa laga klasik tersebut, yang kini dipegang mantan penyerang Al Ahli asal Suriah, Omar Al-Somah, dengan 11 gol ke gawang Al Nassr di Liga Pro.

Iklan

Di sisi lain, "Roket Madeira" bisa saja menambah koleksi golnya di Liga Roshn Saudi musim ini menjadi 10 gol, sehingga terus mendekati puncak daftar pencetak gol terbanyak, terpaut 3 gol dari penyerang Al Ahli asal Inggris, Ivan Toney, yang telah mengemas 13 gol.

Ronaldo juga akan semakin dekat dengan gol ke-1.000 sepanjang kariernya, karena gol tersebut akan menjadi yang ke-987, sehingga ia hanya butuh 13 gol lagi untuk mencapai torehan bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya itu. Namun, semua itu tidak terwujud.