Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Arab Saudi, mencuri perhatian jelang laga timnya menghadapi Neom dalam pekan kesepuluh Liga Roshn Pro, setelah sebuah video yang viral mendokumentasikan momen menarik yang mempertemukannya dengan seorang gadis asal China yang tampaknya merupakan salah satu suporter setia sang megabintang.

Baca juga: Persaingan tuntas: Firas Al Buraikan taklukkan Salem Al Dawsari dalam perebutan gelar Asia

Ronaldo tampak dalam video tersebut usai turun dari bus Al Nassr, sebelum ia memperhatikan keberadaan gadis asal China itu di antara para suporter, hingga ia terlihat terkejut melihatnya kembali, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan perhatian bintang Portugal itu terhadap salah satu wajah yang biasa ia saksikan selama pergerakan tim.

Kapten Al Nassr itu tidak hanya memperhatikan sang suporter, tetapi langsung menuju pelatih Neom asal Australia Ange Postecoglou, dan menarik perhatiannya terhadap keberadaan gadis tersebut sembari berkata: "Lihat, Bos, gadis itu selalu ada di sini!".

Momen itu memicu interaksi melalui platform "X", setelah memperlihatkan sisi spontan dari kepribadian Ronaldo di luar lapangan hijau, jauh dari atmosfer persaingan dan tekanan yang menyertai laga-laga Liga Roshn Arab Saudi.

Cuplikan tersebut menyoroti kehadiran suporter yang mewarnai laga-laga Al Nassr, di tengah popularitas global besar yang dimiliki Ronaldo, yang membuat penampilan tim menjadi pusat perhatian para suporter dari berbagai kewarganegaraan, baik di dalam maupun di luar Arab Saudi.