Firas Al Buraikan, penyerang Al Ahli dan timnas Arab Saudi, menempatkan rekan setimnya Abdullah Al Hamdan, pemain Al Nassr, dalam situasi memalukan dengan dua gol dari dua serangan pertama pada turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi bertemu dengan Oman, hari Sabtu ini, di Stadion Al Inma di Jeddah, pada matchday kedua fase grup turnamen Teluk tersebut.

Timnas Arab Saudi membuka keunggulan pada menit ke-12 pertandingan, melalui Firas Al Buraikan yang mengubah umpan silang dari Saleh Abu Al Shamat menjadi gol dengan sundulan kepala.

Al Buraikan menambahkan gol kedua baginya dan gol ketiga bagi timnas negaranya pada menit ke-34 pertandingan, setelah bertukar bola dengan Sultan Mandash, lalu melepaskan tendangan keras yang gagal diantisipasi oleh kiper Oman.

Gol pertama itu merupakan gol pertama yang dicetak sendiri oleh Arab Saudi pada turnamen Teluk, setelah gol satu-satunya ke gawang Kuwait pada pertandingan sebelumnya terjadi lewat gol bunuh diri, melalui Youssef Al Haqan, bek Kuwait.

Al Buraikan berhasil mencetak gol dari dua serangan nyata pertamanya pada "Khaleeji 27", setelah tampil sebagai pemain pengganti selama beberapa menit pada pertandingan sebelumnya melawan Kuwait, tanpa berhasil mencetak gol maupun mengancam gawang.

Dua gol Al Buraikan menempatkan Abdullah Al Hamdan dalam situasi memalukan, setelah ia menampilkan performa pucat pada pertandingan melawan Kuwait, dan gagal memanfaatkan lebih dari satu peluang di depan gawang.

Al Hamdan menuai kritik luas akibat performanya pada pertandingan melawan Kuwait, sebelum pelatih asal Yunani Georgios Donis, direktur teknik timnas Arab Saudi, memutuskan mencoretnya dari susunan pemain inti melawan Oman, dan memainkan Al Buraikan sebagai gantinya.