Fermin Lopez kembali menegaskan pentingnya perannya dalam sistem serangan Barcelona, setelah tampil menonjol dalam keunggulan timnya atas Deportivo Alaves, dalam lanjutan kompetisi Liga Spanyol, dengan menciptakan gol pertama untuk Raphinha, sebelum akhirnya ia sendiri yang mencetak gol kedua lewat tembakan keras dari sudut sempit.

Jebolan akademi Barcelona itu mulai membuat perbedaan ketika menembus pertahanan Alaves, sebelum mengirimkan umpan matang kepada Raphinha yang membuka keunggulan, lalu sekitar 20 menit berselang ia kembali memperbesar keunggulan tim Catalan itu, setelah kembali melesat ke arah kotak penalti dan melepaskan tembakan menyilang yang mengejutkan kiper Alaves, Sivera, dan bersarang di dalam gawang.

Fermin kini menjadi salah satu elemen penting dalam tim asuhan pelatih Hansi Flick, setelah memainkan peran berpengaruh sebelum cedera Dani Olmo, dan terus memberikan tambahan di posisi playmaker.

Pemain itu menambah koleksinya menjadi 6 gol musim ini, dengan rincian 5 gol di Liga Spanyol dan 1 gol di Liga Champions Eropa, serta mencatatkan 5 assist, empat di antaranya di kompetisi domestik, sehingga ia telah meninggalkan jejak gol atau assist dalam 6 pertandingan sepanjang musim ini.