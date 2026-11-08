Video: Fermin Lopez membalikkan keadaan atas Atletico Madrid

Barcelona membalikkan ketertinggalan menjadi keunggulan 2-1 atas Atletico Madrid, setelah Fermin Lopez mencetak gol pribadinya yang kedua dalam laga tersebut, memberikan keunggulan bagi tim Catalan di Stadion Wanda Metropolitano, dalam pertandingan jornada kedua belas Liga Spanyol.

Sebelumnya, Fermin menyelamatkan Barcelona dari kekalahan pada babak pertama, setelah mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-43, menyusul akselerasi Pedri di sayap yang berakhir di tepi kotak penalti. Bola rebound sampai kepadanya, lalu ia melepaskan tendangan dengan kaki kirinya ke gawang, setelah Marc Bernal gagal menjangkaunya.

Atletico Madrid mendominasi jalannya babak pertama, tetapi Barcelona berhasil bangkit sebelum turun minum, berkat gol Fermin yang mengembalikan pertandingan ke titik awal, dan memberikan peluang bagi timnya untuk menyempurnakan kebangkitan pada babak kedua.

Pada babak kedua, Barcelona menguasai jalannya permainan hingga Fermin berhasil mencetak gol kedua, setelah Lamine Yamal mengirimkan umpan indah kepadanya di dalam kotak penalti, dan ia menuntaskan serangan dengan tendangan akurat menggunakan kaki kanannya ke gawang, melewati kiper Jan Oblak, untuk mencetak gol keduanya dan membawa Barcelona unggul setelah membalikkan keadaan.

Fermin Lopez pun menambah koleksinya menjadi 8 gol sepanjang musim ini, termasuk 7 gol di Liga Spanyol, setelah sebelumnya mencetak dua gol ke gawang Elche, serta ke gawang Athletic Bilbao, Valencia, dan Alaves pada jornada lalu.