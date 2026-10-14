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Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Ez Abde memukau di Liga Champions, antar Betis menang dramatis atas Porto

Real Betis vs FC Porto
Real Betis
FC Porto
Champions League
A. Ezzalzouli
Spanyol
Portugal
Maroko

Singa Atlas mencetak gol yang luar biasa

Bintang Maroko, Abde Ezzalzouli, turut andil dalam kemenangan Real Betis atas tamunya Porto dengan skor (3-2), pada Rabu malam ini di Stadion La Cartuja, Sevilla, dalam lanjutan matchday kedua fase liga Liga Champions Eropa.

Ezzalzouli membuka keunggulan Betis pada menit ke-47, ketika ia melepaskan tembakan indah dari sudut yang sulit, menembus jala gawang dan memberikan keunggulan bagi klub Spanyol itu, dalam sebuah momen yang menyita perhatian.

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Namun Porto membalas dengan gol penyeimbang pada menit ke-54 melalui Gabri Veiga, dari sebuah tendangan bebas, sebelum Samu Omorodion menambah gol kedua bagi klub Portugal itu pada menit ke-61, hingga membalikkan kedudukan untuk keunggulan tim tamu.

Betis kembali ke dalam pertandingan setelah Cucho Hernandez mencetak gol penyeimbang (2-2) pada menit ke-74, menyusul umpan dari Antony, sebelum pemain veteran Isco memastikan kemenangan dengan mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-84.

Dengan kemenangan ini, klub Andalusia tersebut menambah pundi-pundi poinnya menjadi 6 dari dua pertandingan, menempati peringkat kesembilan pada tabel klasemen Liga Champions Eropa, sementara Porto masih belum meraih poin setelah menelan dua kekalahan, sehingga terbenam di peringkat ke-30.


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