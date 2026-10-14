Bintang Maroko, Abde Ezzalzouli, turut andil dalam kemenangan Real Betis atas tamunya Porto dengan skor (3-2), pada Rabu malam ini di Stadion La Cartuja, Sevilla, dalam lanjutan matchday kedua fase liga Liga Champions Eropa.

Ezzalzouli membuka keunggulan Betis pada menit ke-47, ketika ia melepaskan tembakan indah dari sudut yang sulit, menembus jala gawang dan memberikan keunggulan bagi klub Spanyol itu, dalam sebuah momen yang menyita perhatian.

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Namun Porto membalas dengan gol penyeimbang pada menit ke-54 melalui Gabri Veiga, dari sebuah tendangan bebas, sebelum Samu Omorodion menambah gol kedua bagi klub Portugal itu pada menit ke-61, hingga membalikkan kedudukan untuk keunggulan tim tamu.

Betis kembali ke dalam pertandingan setelah Cucho Hernandez mencetak gol penyeimbang (2-2) pada menit ke-74, menyusul umpan dari Antony, sebelum pemain veteran Isco memastikan kemenangan dengan mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-84.

Dengan kemenangan ini, klub Andalusia tersebut menambah pundi-pundi poinnya menjadi 6 dari dua pertandingan, menempati peringkat kesembilan pada tabel klasemen Liga Champions Eropa, sementara Porto masih belum meraih poin setelah menelan dua kekalahan, sehingga terbenam di peringkat ke-30.



