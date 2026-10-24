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Video: Esperance Tolak Kejutan Libya, Lolos Dramatis Perpanjang Rangkaian ke 11 Musim

Esperance vs Asswehly SC
Esperance
Asswehly SC
CAF Champions League Qualification
Tunisia
Libya

3 tendangan yang gagal menyelamatkan sang juara Tunisia...

Esperance Tunis memastikan tempatnya di babak fase grup Liga Champions Afrika musim 2026-2027, untuk ke-11 kalinya secara beruntun, setelah mengalahkan tamunya Al-Swehly asal Libya lewat adu penalti 3-1, menyusul berakhirnya waktu normal dengan kemenangan 1-0 di Stadion Olimpiade Rades.

Kedua tim bermain imbang 1-1 dalam agregat dua pertandingan, setelah Al-Swehly menang dengan skor yang sama pada laga pertama di Misrata, sebelum akhirnya Esperance memastikan tiket lolos berkat penampilan gemilang penjaga gawangnya, Bechir Ben Said.

Imed Faraj mencetak satu-satunya gol Esperance pada menit ketujuh, memanfaatkan kesalahan pertahanan, untuk memberikan keunggulan dini bagi timnya. 

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Meski tuan rumah menekan dan membuang sejumlah peluang, pertahanan Al-Swehly bertahan hingga akhir pertandingan.

Dalam adu penalti, para pemain Al-Swehly menyia-nyiakan 3 kesempatan, sementara bagi Esperance gol dicetak oleh Lucas Ribeiro, Moez Ben Hadj Ali, dan Adam Alilat, sehingga tim asal Tunisia itu melanjutkan kehadirannya secara beruntun di babak fase grup sejak musim 2016-2017, setelah merengkuh gelar pada 2018 dan 2019.

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