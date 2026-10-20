Barcelona berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dalam laga menghadapi tuan rumah Paris Saint-Germain, pada jornada ketiga fase liga turnamen Liga Champions Eropa.

Desire Doue membawa tim Prancis itu unggul pada menit ke-38, dan itu merupakan skor yang mengakhiri babak pertama.

Pada babak kedua, Barca menekan dan melancarkan lebih dari satu serangan berbahaya hingga bek kanan Xavi Espart berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55.





Gol itu bermula dari umpan istimewa Fermin Lopez, yang membuat Espart melaju dan melepaskan tembakan ke dalam gawang.





Jaringan statistik "Statsdufoot" melalui akunnya di "X" mengatakan: "Espart menjadi pemain ke-15 yang mencetak gol untuk Barcelona di Liga Champions Eropa sebelum mencapai usia 20 tahun".







