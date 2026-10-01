Carlos Espí, penyerang Real Madrid, memimpin timnas Spanyol U-21 meraih kemenangan telak atas San Marino dengan skor (13-0), pada Kamis malam ini, dalam babak kualifikasi menuju Piala Eropa U-21 2027 yang dijadwalkan berlangsung di Albania dan Serbia.

Spanyol mendominasi penuh pertandingan yang digelar di Stadion San Marino di Kota Serravalle itu, dan meraih kemenangan besar yang memperkuat posisinya di puncak Grup Satu, sebelum laga terakhir mereka melawan Rumania pada 6 Oktober di Ibiza.





Baca Juga

Pekan Perpisahan: Ronaldo Pergi lewat Pintu Belakang, Messi di Karpet Merah

Letusan Gunung Berapi yang Membakar Para Raksasa: Bagaimana Spanyol Mendominasi Sepak Bola Dunia dalam Seperempat Abad?

Espí mencuri perhatian dengan mencetak 5 gol penuh sepanjang pertandingan.

Penyerang muda itu menjalani awal musim yang bagus bersama Real Madrid, setelah pindah ke klub ibu kota tersebut dari Levante pada musim panas lalu, dan menandatangani kontrak yang berlaku hingga Juni 2031.





Espí telah menjalani 66 pertandingan bersama Levante selama 3 musim, dan mencetak 20 gol. Penyerang Real Madrid itu sebelumnya pernah membela Spanyol di timnas U-19 dan U-20, sebelum menerima panggilan pertamanya ke timnas U-21 pada periode jeda saat ini.

Dengan kemenangan atas San Marino, Spanyol tetap memuncaki Grup Satu dengan selisih dua poin atas Finlandia, sehingga memasuki laga terakhir dengan nasib di tangan mereka sendiri, dalam perlombaan menuju Piala Eropa 2027.



